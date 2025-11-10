Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale si mette a nudo nella terza stagione: cosa vedremo
Il nuovo capitolo della serie parte lunedì 10 novembre: 4 puntate in tutto pronte a conquistare il pubblico di Rai 1.
L’attesa è finita. La terza nuova stagione de Il Commissario Ricciardi debutterà lunedì 10 novembre 2025 in prima serata su Rai 1, e le puntate saranno quattro, tutte in prima visione e trasmesse con cadenza settimanale, sempre nella fascia serale del lunedì.
Una bellissima notizia per gli tutti appassionati della serie, che potranno immergersi di nuovo nella Napoli degli Anni ’30 e scoprire cosa è accaduto al nostro Luigi Alfredo Ricciardi (interpretato da Lino Guanciale) dopo la seconda stagione, quando avevamo lasciato il commissario alle prese con il suo dono/maledizione e una vita privata altalenante.
Nel terzo capitolo il protagonista continuerà a svolgere indagini nel cuore di una città segnata dal regime fascista e da tensioni sociali, sempre con l’aiuto del fidato brigadiere Raffaele Maione (Antonio Milo) e del dottor Bruno Modo (Enrico Ianniello).
Sul fronte sentimentale, Ricciardi ha fatto un passo avanti: si è dichiarato al padre di Enrica (Maria Vera Ratti) e il loro rapporto comincia una nuova fase, ma se volete scoprire tutto, compresa la trama di questa stagione, trovare i dettagli e molto di più nel Video!
