Il commissario Ricciardi, la Rai pasticcia con Lino Guanciale: terza stagione ‘rovinata’ con uno spoiler La terza stagione della fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni è partita bene, ma il ‘riassunto’ di apertura ha anticipato troppi dettagli

Il commissario Ricciardi è tornato. Ieri lunedì 10 novembre 2025, infatti, è iniziata ufficialmente la terza stagione della fiction con Lino Guanciale. Le ‘anticipazioni’ che hanno aperto la prima puntata della serie di Rai 1, tuttavia, rischiano di avere rivelato fin troppi dettagli, spoilerando di fatto tutto ciò che accadrà al commissario nato dalla penna di Maurizio De Giovanni. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Il commissario Ricciardi 3: l’enorme spoiler della prima puntata

Ieri lunedì 10 novembre 2025 Il commissario Ricciardi 3 ha fatto il suo debutto in prima serata su Rai 1 facendo segnare un ottimo 21,2% di share negli ascolti tv e registrando 3 milioni e 563mila spettatori. Il buon esordio, tuttavia, rischia di essere ‘rovinato’ dal clamoroso spoiler che ha aperto la prima puntata della serie con Lino Guanciale. In tanti avevano già storto il naso scoprendo che la terza stagione sarebbe stata composta da soli quattro episodi (ma il maggiore budget disponibile per ogni puntata ha sicuramente convinto anche i più scettici); il problema è che le ‘anticipazioni’ di ieri hanno di fatto rivelato quasi tutto ciò che succederà.

Il rischio di ‘rovinare’ la terza stagione e tutte le anticipazioni svelate

La prima puntata andata in onda su Rai 1, infatti, è stata aperta dal ‘riassunto’ degli eventi salienti di questa terza stagione de Il commissario Ricciardi, prima di lasciare spazio alla pubblicità e quindi all’episodio iniziale. Peccato che le ‘anticipazioni’ abbiano svelato più del dovuto anziché ingolosire il pubblico: nella breve clip video, infatti, si possono vedere non pochi spoiler. Dal momento in cui il commissario nato dalla penna di Maurizio De Giovanni rivela di essere in grado di sentire le voci dei morti alla reazione di Enrica fino addirittura alle nozze tra i due. Un gigantesco spoiler che, insomma, anticipa tutti gli avvenimenti più succosi e ricchi di pathos di questa stagione della fiction. L’augurio, ovviamente, è che la Rai aggiusti il tiro e ‘riveda’ il contenuto di questi video riassuntivi ad aprire le proprie serie e che essi possano essere più un recap o un’anticipazione che un ‘segreto’ svelato in piena regola.

