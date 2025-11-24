Il Commissario Ricciardi 3, nell’ultimo episodio un ritorno sconvolgente
Il finale di stagione de Il Commissario Ricciardi 3 porta un inatteso colpo di scena: un ritorno dal passato rimette tutto in discussione per Luigi Alfredo
La terza stagione de Il Commissario Ricciardi sta per salutarci con un ultimo episodio che promette emozioni fortissime e un mistero più oscuro del solito. Dopo settimane di tensione e sentimenti contrastanti, Luigi Alfredo sembra finalmente aver trovato un fragile equilibrio accanto a Enrica, con cui ha condiviso un percorso dolce ma tormentato. Il pubblico ha premiato questa nuova stagione con ascolti solidi e un entusiasmo crescente nelle community online dedicate alla serie. Tuttavia, come spesso accade nelle storie tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la quiete è solo apparente.
L’ultima indagine e il ritorno di Livia
Nel corso di questa stagione abbiamo visto Ricciardi compiere finalmente un passo che sembrava impossibile: lasciarsi andare ai sentimenti. La relazione con Enrica è sbocciata nonostante le ombre che da sempre tormentano il commissario, fino al matrimonio che ha unito la coppia di fronte alle persone che più hanno segnato la loro vita — dal brigadiere Maione al dottor Modo, passando per la fedele Nelide.
Enrica, ora in attesa di una bambina, era apparsa come il simbolo di una felicità finalmente raggiunta. Ma chi conosce i romanzi sa bene che la pace per Ricciardi dura raramente a lungo. Le anticipazioni dell’ultima puntata svelano infatti il ritorno improvviso di Livia Lucani, figura chiave nel passato del commissario, ora prigioniera dell’alcol e coinvolta in situazioni pericolose legate all’Ovra. Questo suo riavvicinamento accende nuove preoccupazioni e apre le porte a una vicenda dai contorni drammatici.
Il delitto e il destino del Commissario Ricciardi: come finisce
L’episodio conclusivo, intitolato Il pianto dell’alba, ruota attorno a un omicidio che scuote Napoli alle prime luci del giorno. La principale sospettata è proprio Livia, scomparsa dopo la morte di Manfred e ora ricomparsa nel momento peggiore possibile. Ricciardi non riesce a credere che possa essere davvero lei l’autrice di un gesto tanto crudele, ma per salvarla dovrà scavare a fondo tra silenzi, segreti e ombre del passato.
Il finale di stagione spinge quindi Luigi Alfredo verso un bivio emotivo: da un lato il suo nuovo ruolo di marito e futuro padre, dall’altro un legame antico e tormentato che torna a reclamare spazio. Anche se la serie non rivela ancora il destino della giovane famiglia Ricciardi, il tono dell’episodio lascia intuire che la felicità conquistata con tanta fatica potrebbe essere più fragile del previsto.
Nel frattempo i fan si dividono tra entusiasmo e malinconia per una stagione composta da sole quattro puntate, definita da molti il miglior prodotto Rai dopo Montalbano.
