Il Commissario Ricciardi 3 fa il boom di ascolti ma la Rai fa arrabbiare tutti: "Ci prendono in giro"
Nonostante il successo, i fan di Lino Guanciale insorgono: Il Commissario Ricciardi 3 inizia troppo tardi e la Rai fa arrabbiare chi ama la serie. La polemica
Che sia una fiction che piaccia (e che fa ascolti) è un dato di fatto e, proprio perché piace tanto, i fan de Il Commissario Ricciardi 3, sono letteralmente infuriati con la Rai per un motivo preciso di cui vi parleremo a breve. E’ una serie a cui non manca nulla: tensione, mistero, colpi di scena e, soprattutto, la presenza carismatica di Lino Guanciale è già una certezza di successo. Tuttavia, coloro che la seguono sono insorti sui social, dando vita a una polemica mossa a ‘furor di popolo’. Cerchiamo di capire da dove nasce tutta questa rabbia da parte dei fan.
Il Commissario Ricciardi 3, l’ira dei fan contro la Rai per l’orario di inizio
Eh sì, nonostante gli ottimi ascolti che la fiction Il Commissario Ricciardi 3, con Lino Guanciale, continua a collezionare, c’è un problema ricorrente diventato insostenibile per i fan, i quali sono insorti sui social contro la Rai. La serie non inizia più in prima serata, con puntate che partono quasi alle 22, creando disagio tra gli spettatori. I commenti sui social sottolineano come questo orario penalizzi la visione di una fiction che richiede attenzione e concentrazione. La puntata trasmessa ieri sera, 17 novembre 2025, intitolata I vivi e i morti, ha mostrato tutto il potenziale della stagione: due omicidi identici rivelano la presenza di un assassino seriale a Napoli, mentre la tensione cresce sullo sfondo del regime fascista. Anche la vita privata di Ricciardi si approfondisce: il commissario confida finalmente a Enrica il suo segreto più oscuro, segnando un momento emotivamente intenso.
I commenti e le polemiche del pubblico de Il Commissario Ricciardi 3
Non ci vuole tanto a capire, dunque, perché i fan della fiction sono così infuriati, nonostante non sia la prima volta che chiede un orario ‘decente’ per guardare Il Commissario Ricciardi. Ovviamente, a seguito di questa grande ondata di polemica, non sono mancati i commenti sui social che ribadiscono lo sdegno di chi guarda la serie: "Stasera assolutamente… da non perdere anche con gli occhi chiusi mantenuti su da degli stecchini… perché inizia un po’ tardi.. ma… immobili davanti alla tv", "Bisogna fare qualcosa in massa però, perché non è possibile che inizia praticamente alle dieci dalle nove che dovrebbe. Questi devono capire che il giorno dopo la gente lavora…non è possibile! Bisogna assolutamente fare qualcosa… ma cosa?? Ci dobbiamo mettere d’accordo in massa e agitare le acque", "Qualche settimana fa qualcuno della Rai aveva promesso che le fiction sarebbero iniziate prima. Ci prendono in giro","Non è possibile che inizi praticamente alle dieci. La gente lavora. Bisogna fare qualcosa". Da questi commenti si comprende il totale disappunto del pubblico sull’orario di inizio.
Non è la prima volta che arriva una protesta del genere ma, fino ad ora, la Rai non sembra aver ascoltato le numerose richieste. Vedremo se inizierà a farlo, voi però, non poneteci troppe speranze.
