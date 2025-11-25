Il Commissario Ricciardi 3, lacrime per il finale e svolta sulla quarta stagione: le parole (spiazzanti) di Lino Guanciale L’ultima puntata della fiction di Rai 1 ha chiuso con ottimi ascolti e non mancano gli indizi sul futuro della serie ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La terza stagione de Il commissario Ricciardi si è chiusa tra gli applausi (e le lacrime) del pubblico di Rai 1. L’ultima puntata dell’amata fiction con Lino Guanciale ha trionfato negli ascolti tv e, dopo un finale toccante, in tantissimi si chiedono se e quando ci sarà una quarta stagione. Gli indizi, effettivamente, non mancano. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Il commissario Ricciardi, com’è finita la terza stagione

Ieri lunedì 24 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale de Il commissario Ricciardi 3. L’ultima, toccante, puntata della fiction non ha lasciato l’affezionatissimo pubblico deluso, almeno in termini di emozioni. Dopo una vita segnata dal "fatto", che lo ha condannato a percepire le parole dei defunti, Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale) si è dovuto scontrare in prima persona con la morte con la scomparsa dell’amata Enrica (Maria Vera Ratti). I due si erano appena sposati e adesso il commissario si ritrova a dovere crescere da solo la piccola Marta. Il finale ad alta tensione non ha deluso nemmeno negli ascolti tv di ieri, dove Il commissario Ricciardi ha dominato registrando il 22,2% di share (3 milioni e 724mila spettatori) e chiudendo la terza stagione con una media del 20,8% di share. Un vero e proprio successo che pone una domanda: quali sono i piani per il futuro della serie?

Il futuro della fiction: cosa ha detto Lino Guanciale

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, sembra proprio che Il Commissario Ricciardi 4 si farà. Il triste epilogo della terza stagione, infatti, difficilmente chiuderà la serie ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Al momento ci sono altri tre libri da cui ‘attingere’ (Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi, Soledad. Un dicembre del commissario Ricciardi e Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi) e la stessa produzione all’Italian Global Series Festival ha lasciato intendere che l’intenzione è quella di proseguire. Soprattutto negli ultimi anni Lino Guanciale ha dimostrato di volere cambiare spesso aria e di non rimanere ancorato a una produzione per troppo tempo, ma è innegabile che l’attore si sia affezionato particolarmente al ‘suo’ personaggio del commissario Ricciardi. Parlando della terza stagione appena conclusa, infatti, Guanciale non ha scartato l’ipotesi, mostrandosi comunque prudente: "Potrebbe essere l’ultima, ma mai dire mai".

