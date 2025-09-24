Trova nel Magazine
Il commissario Montalbano - Una faccenda delicata: ipocrisia e scandali travolgono Vigata

Torna questa sera, mercoledì 24 settembre, il personaggio uscito dalla penna di Camilleri. Ecco in dettaglio che cosa vedremo, la trama e tutto quello che c'è da sapere.

La Rai torna a schierare il suo asso pigliatutto in prima serata. Questa sera, Il Commissario Montalbano è di nuovo in replica con uno degli episodi più discussi e avvincenti dell’intera serie, "Una faccenda delicata". E ancora una volta, la scelta di Viale Mazzini è un colpo da maestro nella strategia degli ascolti, dato che Canale 5 aveva spostato oggi Michelle Hunziker, con Io Canto Family, proprio per evitare il confronto con il Commissario. Vediamo qui sotto le anticipazioni dell’episodio di stasera.

Il commissario Montalbano, anticipazioni di "Una faccenda delicata" (24 settembre 2025)

Al centro dell’episodio "Una faccenda delicata", trasmesso questa sera su Rai 1 alle 21. 30, c’è un caso che scuote la comunità di Vigata. Una prostituta quasi settantenne viene ritrovata senza vita nel suo miniappartamento, strangolata con una cintura da uomo. Figura controversa e fuori dagli schemi, la vittima era ancora attiva nella sua professione, elemento che suscita non poco scalpore tra i cittadini e alza subito un muro di silenzi attorno all’indagine.

Salvo Montalbano, interpretato dall’inossidabile Luca Zingaretti, si trova così davanti a un mistero più spinoso del previsto: la morte della donna, infatti, non è solo un’indagine per omicidio, ma anche lo specchio di una società che fatica ad accettare chi esce dai canoni prestabiliti. Ogni dettaglio – dalle relazioni tenute dalla vittima fino ai giudizi e ai pregiudizi della comunità – aggiunge livelli di incertezza al caso. E come sempre, il commissario dovrà affidarsi tanto al suo intuito quanto alla sensibilità che lo contraddistingue, per scoprire una verità sepolta tra scandali, paure e ipocrisie.

La beffa Mediaset e il cambio di palinsesto (inutile) per Hunziker

Il ritorno del Commissario, per la seconda sera di fila, ha mandato letteralmente in crisi la concorrenza. In casa Mediaset, per evitare la sfida diretta con il colosso Rai, si era scelto di spostare Io Canto Family di Michelle Hunziker dal martedì al mercoledì. Una mossa che avrebbe dovuto mettere il talent show al riparo dal ‘vortice’ Montalbano, ma che si è rivelata, a sorpresa, totalmente inefficace.

Per la tv commerciale si tratta insomma di una vera beffa, che rischia di rifilare una batosta in termini di ascolti a Canale 5. Certo, il responso finale lo daranno i dati Auditel di domani mattina. Ma la sensazione, già ora, è che questa sera la partita sia chiusa ancor prima di iniziare.

Quando e dove vedere la puntata de Il Commissario Montalbano

La replica della puntata Una faccenda delicata de Il Commissario Montalbano andrà in onda stasera, mercoledì 24 settembre 2025, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. L’episodio sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

