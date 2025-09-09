Trova nel Magazine
Il commissario Montalbano non passa di moda: su RaiPlay e su Rai 1 i dati sono da urlo

Per il centenario di Andrea Camilleri la Rai ha deciso di fare un regalo a tutti i fan della serie con Luca Zingaretti: ecco dove trovare il boxset completo.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Cent’anni di Camilleri, e RaiPlay spalanca le porte di Vigàta come mai prima: dal 1° settembre i primi 22 film de Il Commissario Montalbano sono in esclusiva e gratis sulla piattaforma della Tv pubblica; poi, dal 9 settembre al 16 dicembre, su Rai 1, arrivano gli altri 15 titoli fino a completare il boxset digitale. Per la prima volta Montalbano sarà integralmente in streaming, senza inseguire repliche, senza saltare episodi, tutto lì, pronto da divorare.

È il regalo perfetto per chi conosce a memoria Catarella e le sfuriate di Montalbano, ma anche un invito ufficiale alle nuove generazioni: venite a scoprire come si racconta un giallo con profumo di mare, dialetto che scalda e ironia che punge. La serie con Luca Zingaretti ha scritto numeri che oggi sembrano fantascienza: share oltre il 40%, più di 140 repliche, un fenomeno visto in oltre 60 Paesi, e che ancora continua a emozionare, come ci dicono i dati dello streaming su RaiPlay. Scopri tutti i dettagli nel Video!

