Montalbano, stasera salta la puntata: Salvo fermato dalla Rai (e domani 'muore' nell’episodio cult) Cambio nel palinsesto di Rai 1: stop alla puntata del martedì, Il Commissario Montalbano torna domani con L'età del dubbio, l'episodio più surreale della saga.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Brutte notizie per i fan di Montalbano. Il commissario più amato della tv italiana non andrà in onda stasera, martedì 18 novembre 2025. Così come la scorsa settimana, la Rai ha deciso di riservare un solo appuntamento alla fiction con Luca Zingaretti, che sarà protagonista su Rai 1 domani sera.

Il Commissario Montalbano stasera 18 novembre non va in onda: perché

Partito a fine settembre, il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano per il centenario di Andrea Camilleri ha imperversato su Rai 1 con doppia emissione (martedì e mercoledì) e ottimi ascolti fino allo scorso 4 novembre. Da allora, i vertici di Viale Mazzini hanno dedicato alla fiction ispirata ai libri dello scrittore siciliano un unico slot settimanale, per evitare di sovraesporre un prodotto ancora "vincente", ma comunque appesantito dall’età e dai frequenti passaggi televisivi. Questa sera, comunque, gli amanti delle fiction potranno consolarsi con un’altra serie investigativa amatissima: Il Commissario Ricciardi 3, che torna in prime time per la seconda sera consecutiva dopo la consueta puntata del lunedì (QUI le anticipazioni).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando c’è Il Commissario Montalbano su Rai 1

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano è rimandato di sole 24 ore. Domani sera, 18 novembre, Rai 1 proporrà infatti L’età del dubbio, l’episodio numero 22, trasmesso in prima tv nel 2011 (e premiato da uno share "monstre" del 32,45%). La puntata in questione è una delle più iconiche e surreali della saga televisiva: Montalbano, in preda a un incubo al tempo stesso tragico e ridicolo, si ritrova a indagare sulla propria morte e a dover presenziare al funerale… in cui è lui il morto. Tornato alla realtà, sarà poi alle prese con un cadavere ritrovato a bordo di un canotto in mezzo al mare. Ma non è tutto: Salvo dovrà indagare sul caso insieme all’affascinante Laura (interpretata da Isabella Aragonese), giovane ufficiale della capitaneria di porto, che farà perdere la testa a Salvo.

Le repliche di Montalbano in TV: il calendario completo

L’età del dubbio sarà il penultimo appuntamento con il calendario di repliche di Montalbano su Rai 1, che giungerà a conclusione mercoledì 26 novembre 2025. Ecco il programma dei prossimi episodi:

Mercoledì 19 novembre – L’età del dubbio

Mercoledì 26 novembre – Il metodo Catalanotti

Il Commissario Montalbano: ultime news sulle nuove puntate

Detto del successo evergreen di Montalbano (anche in replica), resta l’incertezza sul possibile nuovo episodio che potrebbe chiudere idealmente il cerchio della serie tv partita nel 1999. Al momento, tutti i libri della saga hanno avuto una trasposizione televisiva, eccetto uno: Riccardino, pubblicato postumo nel 2020 dopo la morte di Camilleri. Questo romanzo rappresenta per certi versi una conclusione delle indagini del commissario Montalbano, ma la sua natura metanarrativa rende molto complicato il passaggio sul piccolo schermo. La Rai e la casa di produzione Palomar, pur spingendo per uno o più nuovi episodi della serie, devono inoltre fare i conti con i dubbi di Luca Zingaretti, che più volte ha dichiarato di non voler tornare sul set dopo la morte di Camilleri e dello storico regista Sironi. I fan del Montalbano televisivo, insomma, dovranno accontentarsi delle repliche su Rai 1 Almeno per il momento.

Potrebbe interessarti anche