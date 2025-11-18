Montalbano, stasera salta la puntata: Salvo fermato dalla Rai (e domani 'muore' nell’episodio cult)
Cambio nel palinsesto di Rai 1: stop alla puntata del martedì, Il Commissario Montalbano torna domani con L'età del dubbio, l'episodio più surreale della saga.
Brutte notizie per i fan di Montalbano. Il commissario più amato della tv italiana non andrà in onda stasera, martedì 18 novembre 2025. Così come la scorsa settimana, la Rai ha deciso di riservare un solo appuntamento alla fiction con Luca Zingaretti, che sarà protagonista su Rai 1 domani sera.
Il Commissario Montalbano stasera 18 novembre non va in onda: perché
Partito a fine settembre, il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano per il centenario di Andrea Camilleri ha imperversato su Rai 1 con doppia emissione (martedì e mercoledì) e ottimi ascolti fino allo scorso 4 novembre. Da allora, i vertici di Viale Mazzini hanno dedicato alla fiction ispirata ai libri dello scrittore siciliano un unico slot settimanale, per evitare di sovraesporre un prodotto ancora "vincente", ma comunque appesantito dall’età e dai frequenti passaggi televisivi. Questa sera, comunque, gli amanti delle fiction potranno consolarsi con un’altra serie investigativa amatissima: Il Commissario Ricciardi 3, che torna in prime time per la seconda sera consecutiva dopo la consueta puntata del lunedì (QUI le anticipazioni).
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quando c’è Il Commissario Montalbano su Rai 1
L’appuntamento con Il Commissario Montalbano è rimandato di sole 24 ore. Domani sera, 18 novembre, Rai 1 proporrà infatti L’età del dubbio, l’episodio numero 22, trasmesso in prima tv nel 2011 (e premiato da uno share "monstre" del 32,45%). La puntata in questione è una delle più iconiche e surreali della saga televisiva: Montalbano, in preda a un incubo al tempo stesso tragico e ridicolo, si ritrova a indagare sulla propria morte e a dover presenziare al funerale… in cui è lui il morto. Tornato alla realtà, sarà poi alle prese con un cadavere ritrovato a bordo di un canotto in mezzo al mare. Ma non è tutto: Salvo dovrà indagare sul caso insieme all’affascinante Laura (interpretata da Isabella Aragonese), giovane ufficiale della capitaneria di porto, che farà perdere la testa a Salvo.
Le repliche di Montalbano in TV: il calendario completo
L’età del dubbio sarà il penultimo appuntamento con il calendario di repliche di Montalbano su Rai 1, che giungerà a conclusione mercoledì 26 novembre 2025. Ecco il programma dei prossimi episodi:
- Mercoledì 19 novembre – L’età del dubbio
- Mercoledì 26 novembre – Il metodo Catalanotti
Il Commissario Montalbano: ultime news sulle nuove puntate
Detto del successo evergreen di Montalbano (anche in replica), resta l’incertezza sul possibile nuovo episodio che potrebbe chiudere idealmente il cerchio della serie tv partita nel 1999. Al momento, tutti i libri della saga hanno avuto una trasposizione televisiva, eccetto uno: Riccardino, pubblicato postumo nel 2020 dopo la morte di Camilleri. Questo romanzo rappresenta per certi versi una conclusione delle indagini del commissario Montalbano, ma la sua natura metanarrativa rende molto complicato il passaggio sul piccolo schermo. La Rai e la casa di produzione Palomar, pur spingendo per uno o più nuovi episodi della serie, devono inoltre fare i conti con i dubbi di Luca Zingaretti, che più volte ha dichiarato di non voler tornare sul set dopo la morte di Camilleri e dello storico regista Sironi. I fan del Montalbano televisivo, insomma, dovranno accontentarsi delle repliche su Rai 1 Almeno per il momento.
Potrebbe interessarti anche
Montalbano, l'enigma del finale impossibile: perché ‘Riccardino’ non diventerà mai una puntata tv
Montalbano vola in replica su Rai 1 ma la serie tv con Zingaretti difficilmente avrà...
Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia: il nuovo ruolo di Luca Zingaretti
Stasera in tv – martedì 28 ottobre 2025 - su Rai 1 va in onda “Salvo amato, Livia mi...
Il Commissario Montalbano, allarme Rai: ultime puntate a rischio flop. Cosa succede
Gli ultimi episodi del ciclo di repliche dovranno fare i conti con una contro-progra...
Il Commissario Montalbano, allarme rosso per la fiction Rai più amata: perché rischia grosso
La serie cult sui romanzi del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri conti...
Il Commissario Montalbano è successo enorme (anche in replica): la Rai sogna nuove puntate (ma c’è l’ostacolo Zingaretti)
Continuano gli ascolti record del ciclo di repliche su Rai 1. I risultati fanno sper...
Boom per Montalbano, La danza del gabbiano trionfa ma il pubblico si lamenta: "Perché ci hai fatto questo?"
Montalbano torna su Rai 1 con La danza del gabbiano: tra polemiche per le repliche e...
Il commissario Montalbano - L'altro capo del filo: Salvo tra migranti, solidarietà e un barbaro omicidio
Le avventure del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri continuano ad appa...
Il Commissario Montalbano - La caccia al tesoro: l’episodio più triste di Luca Zingaretti
Un nuovo caso sconvolge Vigàta: una macabra caccia al tesoro trascina Montalbano in ...