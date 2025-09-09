Il commissario Montalbano, Salvo tra rapine e l’amore travolgente per Angelica: cosa vedremo stasera su Rai 1 In occasione del centenario di Camilleri, stasera 9 settembre torna in onda la serie di successo tratta dai suoi romanzi: tutte le anticipazioni dell'episodio Il sorriso di Angelica.

Il commissario Montalbano non passa mai di moda. Mentre su RaiPlay la nuova collezione di 22 episodi della serie, pubblicata in onore del centenario di Andrea Camilleri, ha già fatto il boom di visualizzazioni, su Rai 1 il personaggio nato dalla penna dello scrittore si sta per riprendere la prima serata. Questa sera, martedì 9 settembre 2025, il celebre protagonista dei romanzi da cui la fiction è tratta, torna in onda con l’episodio 23, titolato ‘Il sorriso di Angelica‘, trasmesso dalla Rai per la prima volta nella primavera del 2013, e pubblicato nel 2010 dalla casa editrice Sellerio. La fortunata serie, campione di incassi, si riprende la scena ancora una volta, e le repliche proseguiranno (salvo imprevisti nel palinsesto) ogni martedì per oltre tre mesi, con l’ultimo episodio programmato per il prossimo 16 dicembre.

Il commissario Montalbano, anticipazioni de ‘Il sorriso di Angelica’ (9 settembre 2025)

Il commissario Montalbano è tornato a farla da padrone in Rai. In occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, a partire da lunedì 1° settembre, 22 episodi della serie sono disponibili su RaiPlay, per poi andare in onda dal 9 settembre al 16 dicembre su Rai 1. Il famoso commissario è ancora uno tra i contenuti più visti della piattaforma, e si conferma tra i prodotti più amati dal pubblico. Stasera, toccherà all’episodio ‘Il sorriso di Angelica‘, tratto la 17esimo romanzo dell’autore siciliano.

A 58 anni Montalbano (Luca Zingaretti) è ormai preda della paura della vecchiaia incombente ed è forse per questo che si abbandona ad una passione per una giovane e spregiudicata donna, che gli ricorda non solo nel nome l’ariostesca Angelica e che lo spingerà a tradire l’amata Livia. La donna fa parte di una cerchia di amici vittime di furti e rapine, compiuti tutti con la stessa originale tecnica inventata da un misterioso personaggio, Zeta, che sfida Montalbano a scoprirlo, mandandogli una lettera anonima.

L’episodio, inoltre, vede protagonista Fazio, questa volta collaboratore più attivo e vicino non solo nelle indagini ma anche nella vita privata del commissario di cui si farà complice per evitare un coinvolgimento nei fatti delittuosi, pericoloso per la reputazione della bella Angelica.

È un episodio che mostra un Montalbano inedito, più fragile e tormentato, diviso tra l’intuito investigativo e il cuore. Le indagini lo conducono dentro gli intrighi dell’élite più ricca di Vigata, tra strozzini, ricatti e depistaggi, fino a un finale che lascia il segno.

Dove e quando vedere le repliche della serie

Dal 9 settembre 2025, in occasione del centenario della nascita di Camilleri, Rai 1 manderà in onda una selezione di 15 tra le più belle puntate del Il commissario Montalbano. Tutti i martedì, quindi, fino al 16 dicembre prossimo, sarà possibile rivedere la serie, disponibile anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

