Il Commissario Montalbano, stavolta la puntata è un trionfo: “Mai visto così triste”. E il dettaglio su Zingaretti: “Da Oscar” Le repliche dell’amata fiction con Luca Zingaretti continuano a conquistare il pubblico di Rai 1 dopo oltre vent’anni: l’applauso del web a ‘Il Giro di Boa’

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il commissario Montalbano è tornato il ‘re’ di Rai 1. Ieri martedì 21 aprile 2026, infatti, in prima serata è andato in onda Il Giro di Boa, primo episodio della quinta stagione dell’amata fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Archiviate le polemiche per l’ennesimo ciclo di repliche, il commissario di Vigata interpretato da Luca Zingaretti continua a incantare il pubblico anche a distanza di oltre vent’anni e la puntata di ieri, una delle più intense della serie, ne è la prova. Anche sui social, infatti, non sono certo mancati gli applausi. Scopriamo tutti i dettagli.

Il commissario Montalbano, il trionfo de ‘Il Giro di Boa’

Ieri martedì 21 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – Il Giro di Boa. Vera e propria certezza del palinsesto di Rai 1, il commissario interpretato da Luca Zingaretti e nato dalla penna di Andrea Camilleri è tornato in onda per l’ennesimo ciclo di repliche e, archiviate le polemiche, sta dominando ancora una volta gli ascolti tv. Andato in onda per la prima volta nell’ormai lontano 2005, ‘Il Giro di Boa’ ha conquistato nuovamente il pubblico di Rai 1. La puntata vede un Salvo Montalbano disilluso, intenzionato a dimettersi dopo il fatti del G8 di Genoa, ma allo stesso tempo impegnato nel fare chiarezza lotta su una tratta di migranti clandestini e la morte di un bambino immigrato. Si tratta, insomma, di uno dei racconti più intensi e toccanti di Andrea Camilleri, che anche sul web ha ricevuto solo applausi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione dei social: Zingaretti sugli scudi

"Uno degli episodi più intensi di Montalbano. Anche se sai già come finisce, sempre un piacere rivederlo. Alcune serie stancano… questa no", "Nel 2003 ho letto Il Giro di Boa di Andrea Camilleri pubblicato lo stesso anno da Sellerio. L’ho visto e rivisto in televisione e credo che per i temi che ha trattato, anche a distanza di oltre due decenni, rimane di una attualità disarmante" si legge sui social, dove Il Commissario Montalbano ha fatto breccia nel cuore del popolo del web anche con una replica di oltre vent’anni fa. ‘Il Giro di Boa’, infatti, si è dimostrato ancora una volta uno dei capitoli più toccanti della serie: "Questo episodio è un pugno nello stomaco, mette una rabbia addosso esito sempre prima di vederlo ma poi lo rivedo, un vero capolavoro come tutta la serie del resto", "Storia coinvolgente e molto attuale… Complimenti davvero!", "Episodio superlativo", "Uno degli episodi più belli del Commissario Montalbano!", "Mi sono commossa più volte: i bambini toccano il cuore". Applausi, ovviamente, anche per l’interpretazione di Luca Zingaretti nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri: "Uno degli episodi più belli della serie. Visto più volte ma l’ho rivisto volentieri. Interpretazione magistrale di Zingaretti.", "Anche lo sguardo di Montalbano questa sera era più triste ed incredulo ad ascoltare le brutalità che gli venivano raccontate.", "Capolavoro assoluto di recitazione regia ed emozioni… lo sguardo di Zingaretti di fronte al bimbo ucciso è da Oscar", "Non ho mai visto così triste Montalbano come questa puntata, si sentiva colpevole per l’uccisione del ragazzo", "Per me questo episodio è un capolavoro per la trama commovente ed intensa , per i luoghi bellissimi , per la sceneggiatura e per la musica che sottolinea con un velo di malinconia i momenti più toccanti. Bravissimi il regista, gli attori e soprattutto Zingaretti per la sensibilità e l’umanità che sa dare al suo personaggio", "Episodio struggente per gli argomenti!", "L’episodio è stato costruito magistralmente. Il Commissario sempre sensibile di fronte ai problemi che coinvolgono i bambini", "Una delle puntate più belle, in questo racconto c’è tutto il cuore di Camilleri, che Zingaretti ha saputo rendere mirabilmente".

Potrebbe interessarti anche