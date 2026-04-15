Il Commissario Montalbano, la polemica prosegue: “Che gusto c’è?”. Rai bersagliata dopo la puntata: perché L’ennesima replica dell’amata fiction con Luca Zingaretti ha sollevato il popolo del web: la prima serata di Rai 1 però si gode gli ascolti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il commissario Montalbano di nuovo protagonista su Rai 1. Ieri martedì 14 aprile 2026, infatti, in prima serata è andato in onda Gatto e cardellino, quarto episodio della quarta stagione dell’amata fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Il commissario di Vigata interpretato da Luca Zingaretti ha fatto la solita e immancabile incetta di ascolti nonostante l’età (si trattava di una puntata del 2002), ma sui social non sono mancate le polemiche. Il commissario Montalbano è probabilmente la serie più amata della storia della Rai, ma l’ennesimo ciclo di repliche iniziato la scorsa settimana ha fatto storcere il naso a molti. Scopriamo tutti i dettagli.

Il commissario Montalbano, nuove repliche (e altre proteste)

Ieri martedì 14 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – Gatto e cardellino. La scorsa settimana è infatti iniziato l’ennesimo ciclo di repliche dell’amata fiction Rai (soltanto a pochi mesi dalla ‘maratona’ andata in onda nel 2025 in occasione del centenario di Andrea Camilleri) e nel prime time di ieri è stata la volta del decimo episodio in totale della serie, andato in onda addirittura più di vent’anni fa, nel 2002. Il commissario nato dalla penna di Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti – si sa – è una certezza del palinsesto della tv di Stato, ma anche gli appassionati hanno iniziato ad alzare la voce di fronte alle infinite repliche (in attesa di una stagione finale che forse non verrà mai realizzata). La protesta è scattata soprattutto sui social, dove già la scorsa settimana il popolo del web si era lamentato dell’utilizzo di Montalbano come ‘tappabuchi’ del prime time, soprattutto in piena stagione tv primaverile.

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La reazione dei social: "Basta repliche"

"Lo share lo fa perché in questo momento non ha molta concorrenza. Montalbano è una garanzia, ma troppe repliche", "Mi sono scocciata che su Rai 1 ci siano sempre le repliche delle repliche delle repliche di Montalbano", "Io amo Luca Zingaretti (…) Ma vorrei sapere perché rifanno sempre gli stessi episodi di Montalbano? Se non ne ha più fatti di nuovi allora basta! Io li so tutti a memoria!" eccetera eccetera si legge sui social, dove – come detto – non sono mancate nuove proteste di fronte all’ennesima replica de Il Commissario Montalbano. L’amata fiction Rai con Luca Zingaretti è infatti tornata in onda a pochi mesi dall’ultima volta, sollevando il web: "Basta con Montalbano, repliche su repliche… Le conosco a memoria! Non c’è niente di meglio da trasmettere?", "Ma perché continuare a riproporre episodi visti e rivisti?! Saranno pure belli e avvincenti, a volte anche no, ma il troppo storpia! Basta!", "Montalbano non ti sopporto più, che gusto ci si trova a vedere uno sceneggiato che sai già come va a finire", "Che noia! L’ennesima volta! Basta", "Adoro Montalbano ma basta repliche", "Vergogna è cominciato alle 22". Non sono mancate nemmeno reazioni entusiaste tra gli appassionati: "Montalbano è famiglia… Io mi sento meno sola quando lo guardo… Quella sigla, la musica di sottofondo, le voci inconfondibili entrano in risonanza con i miei ricordi e attivano la percezione di un momento sicuro, protetto che sa di casa", "Viva Montalbano, non quelle cavolate nuove che ci sta rifilando adesso la Rai", "Anche se sono repliche le apprezzo di più".

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