Il commissario Montalbano, la puntata di stasera 14 ottobre non va in onda: i motivi dello stop La consueta replica della serie questa sera lascia il posto alla partita di calcio Italia - Israele: ecco quando tornerà in onda.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dalla Rai ancora uno stop nella programmazione e questa volta a saltare è la ‘nuova’ puntata de Il commissario Montalbano. Nuova si fa per dire, perché stasera, martedì 14 ottobre 2025, sul primo canale sarebbe andata in onda una delle tante repliche della famosa serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e che ancora oggi tiene incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Proprio in occasione del centenario del celebre scrittore siciliano, la Rai ha deciso di trasmettere nuovamente alcuni degli episodi di maggior successo della fiction con Luca Zingaretti, ma per questa sera si dovrà fare un’eccezione. Montalbano, infatti, si ferma per far posto alla partita di calcio che vedrà in campo Italia – Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Contestualmente si fermerà anche Affari Tuoi di Stefano De Martino.

La Rai ferma Montalbano: oggi 14 ottobre il commissario non va in onda. Cosa vedremo

Per il centenario di Andrea Camilleri la Rai aveva previsto due puntate de Il commissario Montalbano a settimana, in onda al martedì e al mercoledì a partire dal 9 di settembre scorso. Questa sera, però, l’appuntamento con il celebre personaggio interpretato da Luca Zingaretti salta, per far posto a una partita di calcio molto discussa. Si tratta dell’ottava giornata delle qualificazioni europee alla Coppa del mondo FIFA 2026, e gli azzurri scendono in campo a Udine, contro Israele.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli uomini di Gennaro Gattuso, sono al penultimo appuntamento casalingo nelle qualificazioni alla Coppa del mondo 2026 e questo non sarà di certo un match semplice, visto che in città la tensione è altissima. Fuori dallo stadio Friuli, infatti, si terrà una manifestazione pro Palestina e La Prefettura di Udine ha definito il dispositivo di sicurezza per l’evento, in zona rossa e blindato, in modo da garantire che tutto si svolga nei migliore dei modi.

Quando torna in onda Il commissario Montalbano: il calendario delle puntate su Rai 1

Dopo questo martedì dedicato al calcio, Il commissario Montalbano tornerà su Rai 1, come di consueto, mercoledì 15 ottobre 2025, con la puntata dal titolo ‘Amore‘, dove vedremo il nostro Salvo alle prese con la scomparsa di Michela, una giovane donna con un passato difficile e un presente avvolto dal mistero.

Il Commissario Montalbano, il calendario delle repliche su Rai 1

Martedì 14 ottobre Il Commissario Montalbano non va in onda

Mercoledì 15 ottobre: "Amore"

Martedì 21 ottobre: "L’altro capo del filo"

Mercoledì 22 ottobre: "Un diario del ’43"

Martedì 28 ottobre: "Salvo amato, Livia mia"

Mercoledì 29 ottobre: "La rete di protezione"

Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti"

Guida TV

Potrebbe interessarti anche