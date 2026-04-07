Il Commissario Montalbano – L’Odore della Notte: Salvo ‘ripescato’ da Rai1 e Luca Zingaretti rovina il piano della Fagnani Stasera Rai 1 replica “L’Odore della Notte” con Luca Zingaretti, mentre Rai 2 debutta Belve: Montalbano mostra ancora una volta il suo irresistibile richiamo

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Oggi, martedì 7 aprile, Rai 1 riporta in prima serata uno degli episodi più iconici de Il Commissario Montalbano: L’Odore della Notte. Anche se si tratta di una replica, il fascino della serie resta intatto e conferma il suo ruolo di vero colosso della fiction italiana. La puntata si scontra con il debutto su Rai 2 del nuovo ciclo di Belve di Francesca Fagnani, ma il commissario interpretato da Luca Zingaretti continua a dominare l’attenzione del pubblico. Tra mistero, intrighi e il carisma di Zingaretti, la serata si preannuncia imperdibile.

Luca Zingaretti torna con Montalbano

Nonostante siano passati anni dal suo debutto nel 1999, Luca Zingaretti resta il volto insostituibile del commissario più amato della televisione italiana. L’Odore della Notte, trasmesso per la prima volta l’11 novembre 2002, catturò 8 milioni 673.000 spettatori, confermandosi come uno degli episodi più seguiti di tutta la saga. Ambientato a Vigata, l’episodio racconta la scomparsa del ragioniere Emanuele Gargano e del suo giovane assistente Giacomo Pellegrino, facendo emergere un intricato intreccio di inganni, passioni e colpe morali.

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In questa replica, Rai 1 non offre solo un ritorno alla classica atmosfera di Montalbano, ma anche una risposta strategica al debutto di Belve su Rai 2, programma di grande impatto mediatico condotto da Francesca Fagnani. La fiction conferma la sua capacità di attrarre spettatori anche fuori stagione, dimostrando che il fascino del commissario non conosce rivali.

La trama: segreti, omicidi e colpi di scena

A guidare Montalbano nella risoluzione del caso sono due donne: una studentessa che sospetta una truffa e la segretaria convinta dell’innocenza del ragioniere. Analizzando indizi e comportamenti, il commissario scopre che Gargano, dopo aver ucciso il suo assistente-amante Pellegrino, aveva tentato di nascondersi con i soldi dei cittadini di Vergata. La segretaria, per pietà e senso di giustizia, mette fine alla vicenda in maniera drammatica, proteggendo l’uomo dalla prigione e da ulteriori disonori.

L’episodio offre anche momenti più leggeri, come lo stress prematrimoniale di Mimì Augello e l’arrivo di Livia, storica fidanzata di Montalbano, che rendono il racconto umano e appassionante, alternando suspense e relazioni personali con la consueta eleganza narrativa di Andrea Camilleri. Il romanzo omonimo di Andrea Camilleri, pubblicato da Sellerio Editore nel 2001, è la base di questo episodio scritto dallo stesso Camilleri insieme a Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Questa replica conferma come Montalbano rimanga un punto di riferimento per la tv italiana: mistero, ironia, umanità e indagine che continuano a conquistare pubblico di ogni età, dimostrando che certe storie non invecchiano mai.

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