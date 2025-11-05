Il commissario Montalbano – La danza del Gabbiano: Fazio è morto (forse), Salvo disperato La serie va in scena con una nuova replica in cui Salvo è in preda all'angoscia per il suo collaboratore più fidato.

Il successo delle repliche de Il commissario Montalbano continua. Questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, su Rai 1 va in onda un’altra puntata delle fortunata serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e, nonostante il tempo che passa, il pubblico è sempre numeroso, garantendo alla prima rete ascolti e share più che soddisfacenti. È da settembre, infatti, che la Rai ha deciso di andare in scena ancora una volta con una raccolta degli episodi più belli di Montalbano, un modo per omaggiare lo scrittore siciliano nel centenario della sua nascita.

Il commissario Montalbano, anticipazioni di ‘La danza del Gabbiano’ (5 novembre 2025)

Rai 1, questa sera, ripropone, ‘La danza del gabbiano’, episodio de Il Commissario Montalbano, con Luca Zingaretti, andato in onda la prima volta sulla rete nel 2011. L’ispettore Fazio una mattina non si presenta al commissariato e nessuno riesce a rintracciarlo. L’uomo non è a casa, il suo cellulare è spento e suo padre, che aveva un appuntamento con lui, è molto preoccupato. Anche Salvo è preoccupatissimo, crede che il suo più fidato collaboratore abbia intrapreso un’indagine solitaria, agendo di testa sua, e teme il peggio.

Seguendo labili tracce, Salvo trova i segni di una sparatoria nel posto dove Fazio si era recato la sera prima. Tremendamente angosciato, non può che concludere che l’ispettore sia stato ucciso o catturato. Senza concedersi neppure un minuto di sonno, Montalbano continua le indagini e viene contattato da un latitante che gli riferisce qualcosa di importante, ma purtroppo non rassicurante: ha visto Fazio, ferito alla testa, e nelle mani di due criminali che avevano intenzione di gettarlo in uno dei pozzi secchi. La ricerca si fa incalzante, ma dell’ispettore nessuna traccia.

Dove vedere le repliche di Montalbano: il calendario

Le puntate in replica de Il commissario Montalbano vanno in onda su Rai 1 tutti i martedì in prima serata, a partire dal 9 di settembre. Tutti gli episodi, poi, sono anche visibili in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

