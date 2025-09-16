Il commissario Montalbano - Il gioco degli specchi: una bomba carta sconvolge Vigata Una nuova puntata della serie con Luca Zingaretti è pronta per essere rivista su Rai 1: la trama e le cose da sapere.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Con 2.542.000 spettatori e il 17.6% di share, le repliche de Il commissario Montalbano sono stata accolte con successo dal pubblico di Rai 1. In onda ancora una volta per celebrare il centenario di Andrea Camilleri, il protagonista dei celebri romanzi dello scrittore siciliano torna questa sera con una nuova puntata della fortunata serie: ‘Il gioco degli specchi’, tratto dal 18esimo libro pubblicato da Sellerio nel maggio 2011 nella collana ‘La memoria‘. La fiction si riprende quindi la prima serata sul piccolo schermo, e le repliche proseguiranno (salvo imprevisti nel palinsesto) ogni martedì per oltre tre mesi, con l’ultimo episodio programmato per il prossimo 16 dicembre.

Il commissario Montalbano, anticipazioni de ‘Il gioco degli specchi’ (16 settembre 2025)

Una bomba carta di basso potenziale è esplosa davanti al magazzino di Angelino Arnone. Forse un pizzo non pagato, forse altro, ma Montalbano è perplesso e vuole vederci chiaro. Inoltre il proprietario dello stabile, nega di essere l’obbiettivo di questo strano attentato. Indagando, e grazie al suo intuito, il commissario intuisce che il vero destinatario di quell’avvertimento potrebbe essere qualcuno del caseggiato vicino. In quella palazzina infatti vivono due pregiudicati: Carlo Nicotra, pezzo grosso dei Sinagra, e Stefano Tallarita, uno spacciatore ora in prigione che lavora al soldo del primo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Queste piste, però, continuano a non convincere Montalbano, tanto che poco dopo Arnone arriva in commissariato mostrando una lettera anonima: quella bomba era una minaccia proprio a lui, anche se non ne conosce il motivo. Ed è a questo punto che lo scaltro Salvo capisce che l’uomo sta mentendo: qualcuno vuole depistare la polizia, mettendo in piedi un gioco di specchi finalizzato a confondere e disorientare le ricerche. In quegli stessi giorni, inoltre, c’è anche un altro mistero che occupa l’attenzione di Montalbano: Liliana Lombardo, sua vicina di casa, una mattina scopre che la propria auto è stata danneggiata.

Dove e quando vedere le repliche di Montalbano

Le puntate in replica de Il commissario Montalbano vanno in onda su Rai 1 tutti i martedì in prima serata, a partire dal 9 di settembre. Tutti gli episodi, poi, sono anche visibili in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay

Guida TV

Il Commissario Montalbano - Una voce di notte Rai 1 21:30

Potrebbe interessarti anche