“Montalbano è eterno”, svolta sulle nuove puntate: la notizia più attesa dai fan
Il produttore della storica fiction Rai, Carlo Degli Esposti, non esclude un ritorno in grande stile con nuove puntate. Ecco che cosa ha detto e cosa sappiamo finora.
Quando va in onda Il commissario Montalbano, la formula è sempre la stessa: share da record, commenti entusiasti, l’Italia che si ferma ancora una volta davanti alla televisione. Mercoledì scorso è accaduto esattamente questo: l’ennesima replica della fiction Rai ha battuto la concorrenza, compresa Silvia Toffanin e il suo attesissimo This is me. E sulla scia di questi dati, del successo di Montalbano è tornato a parlare il produttore della serie, Carlo Degli Esposti. Che non ha nascosto le sue intenzioni circa il ritorno, con nuove puntate, del commissario più amato della tv. Ecco di seguito tutti i dettagli.
Il Commissario Montalbano, la svolta sulle nuove puntate
Interpellato da L’Ancora Online, Carlo Degli Esposti, produttore Palomar e ‘padre’ dell’impresa di Montalbano, ha rotto il silenzio sulle nuove, clamorose prospettive della serie. "Ci penso sempre", ha detto a proposito della possibilità di rigirare la fiction, "e sarà lunga…ma Montalbano è eterno!". Degli Esposti ha anche confermato che esiste un’opzione produttiva, sul mondo letterario di Montalbano. In pratica, se volesse, solo lui potrebbe rimettere in piedi la macchina che ha fatto di Luca Zingaretti (interprete del commissario) uno dei volti più riconoscibili della tv italiana.
Il segreto dietro il successo di Montalbano
Dietro il mito di Montalbano c’è una storia di coraggio, azzardo creativo e talento. Lo ha spiegato sempre Degli Esposti, raccontando la genesi del Commissario Rai. "C’è stato anzitutto il coraggio di Andrea Camilleri nel cedere i diritti a un produttore a quel tempo non particolarmente forte", ha raccontato a L’Ancora. "C’è stato, poi, coraggio da parte di Sergio Silva, allora ‘capo supremo’ del cinema e della televisione in casa Rai, nell’aderire a una scommessa apparentemente ‘anti-televisiva’. Ancora, una parabola del coraggio nell’aver preso un regista, Alberto Sironi, che era fermo da anni dopo aver girato la miniserie su Coppi…È stato un grande coraggio, inoltre, scommettere su un attore allora esordiente, Luca Zingaretti, che appariva il contrario di Montalbano: è stato Camilleri a individuare le sue potenzialità e ad aderire alla nostra scelta".
Tutto questo ha reso Il Commissario Montalbano una serie cult esportata con successo anche all’estero. E lo stesso coraggio di cui parla Degli Esposti, senza dubbio, sarà necessario per pensare di tornare sul set con nuovi episodi, nonostante la scomparsa di Camilleri e del regista Sironi. La chiave potrebbe essere convincere Luca Zingaretti a riabbracciare il progetto, magari mettendogli tra le mani un copione coi fiocchi. Il resto, lo farà la magia del mondo creato dalla penna di Andrea Camilleri.
