Il Commissario Montalbano - L'età del dubbio: Salvo va al suo funerale (e Livia lo scarica) Torna stasera 19 novembre il ciclo di repliche della serie Tv di Rai 1: Montalbano vittima di un incubo tragicomico e di un amore travolgente.

Va in onda questa sera su Rai 1 "L’età del dubbio", il ventiduesimo episodio de Il Commissario Montalbano, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri e diretto da Alberto Sironi. Sarà la penultima replica di un ciclo di enorme successo, prima del grande finale previsto mercoledì 26 novembre con "Il metodo Catalanotti". Nella puntata di stasera, una delle più ‘surreali’ dell’intera saga, Montalbano si ritrova a indagare sulla propria morte e a dover presenziare al suo stesso funerale. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni.

Il commissario Montalbano, anticipazioni de ‘L’età del dubbio’ (19 novembre 2025)

Ne "L’età del dubbio", penultimo appuntamento con le repliche del Commissario, tutto comincia con Montalbano vittima di un incubo tragicomico: Salvo sogna il proprio funerale, scopre di essere morto e di dover indagare sul suo stesso decesso. È Catarella – come sempre goffo e sopra le righe – a comunicare la triste notizia al commissario, mentre attorno alla bara si radunano i volti noti di Vigata: il dottor Pasquano, deciso a non far trapelare nulla prima dell’autopsia, il questore Bonetti-Alderighi, che non autorizza Salvo a indagare sulla sua stessa morte, e l’amico Mimì Augello. L’unica a mancare all’appello è la fidanzata Livia. Proprio lei, contattata a telefono dal defunto, confessa che la dipartita le ha regalato finalmente la libertà da una storia ormai al capolinea.

Risvegliatosi bruscamente dal sogno, Montalbano torna alla realtà e a una vera indagine, incentrata stavolta su due imbarcazioni e un uomo morto per avvelenamento. Per risolvere il mistero, il protagonista chiederà il supporto della bella e intelligente Laura (Isabella Ragonese), ufficiale della capitaneria di porto. Tra la donna e il commissario scatterà il classico colpo di fulmine, che farà da sfondo al resto delle indagini e alla risoluzione (complicatissima) del mistero.

Un episodio ‘surreale’ da non perdere

Proprio la combinazione tra ironia, momenti surreali, tensione emotiva e la comparsa di una nuova fiamma rende "L’età del dubbio" uno degli episodi più amati dai fan di Montalbano. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, visto anche il cast in stato di grazia che include, tra gli altri, Ana Caterina Morariu, Caterina Vertova, Paolo Gasparini, Pino Torcasio e Adriano Giammanco accanto ai volti storici della serie.

Quando e dove vedere le ultime repliche di Montalbano: il calendario

La puntata in replica de Il Commissario Montalbano, "L’età del dubbio", sarà trasmessa questa sera, mercoledì 19 novembre, alle 21.30 su Rai 1. L’ultimo episodio del ciclo di repliche, "Il metodo Catalanotti", andrà invece in onda alla stessa ora mercoledì 26 novembre. Tutte le puntate saranno visibili come al solito anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che a seguire in modalità on demand.

Il programma dei prossimi episodi:

Mercoledì 19 novembre – L’età del dubbio

Mercoledì 26 novembre – Il metodo Catalanotti

Guida TV

