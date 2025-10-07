Il commissario Montalbano - Come voleva la prassi: il delitto di una giovane donna mette Salvo in pericolo Le indagini del celebre personaggio interpretato da Luca Zingaretti tornano stasera 7 ottobre 2025 su Rai 1 con un episodio pieno di tensione: tutte le anticipazioni.

Sulla scia del centenario di Andrea Camilleri, continuano su Rai 1 le repliche de Il commissario Montalbano. Questa sera, martedì 7 ottobre 2025, la serie con Luca Zingaretti, nei panni del celebre protagonista nato dalla penna dello scrittore siciliano, va in onda con ‘Come voleva la prassi‘, puntata che vide la luce per la prima volta a marzo 2017 e che, nonostante gli anni trascorsi, si preannuncia un nuovo successo. Gli ultimi episodi, infatti, non temono la concorrenza e continuano a incassare ascolti record. La scorsa settimana, i due appuntamenti con Montalbano hanno nuovamente sbaragliato Buongiorno mamma! 3, il martedì, e Io Canto Family, il mercoledì, registrando punte di share del 18,5%. Vediamo cosa ci aspetta stasera.

Il commissario Montalbano, anticipazioni de ‘Come voleva la prassi’ (7 ottobre 2025)

Nella nuova puntata de Il commissario Montalbano, in onda stasera su Rai 1, Salvo si ritrova a indagare sulla morte di una giovane donna, il cui cadavere viene rinvenuto nudo semiavvolto in un asciugamano intriso di sangue, segno di un delitto efferato commesso con violenza indicibile, nell’androne di un palazzo di via Pintacuda. Montalbano sospetta che la donna sia una prostituta dell’Est Europa, e ipotizza che responsabile della sua morte sia il clan dei Cuffaro, che gestisce il mercato della prostituzione.

Ma la vicenda si complica e lo stesso commissario diventa oggetto di un attentato cui scampa fortunosamente. Indagando sull’assassino, scova tra i condomini un complice che ha ripreso il festino, con politici e notabili del paese, in cui è morta la ragazza. A questa indagine si intreccia inoltre la conoscenza di un anziano giudice in pensione, ossessionato dalla revisione di tutti i processi che ha celebrato, per essere sicuro di non essere mai stato condizionato nel giudizio dai propri problemi personali. Un incontro inquietante, che lascia Montalbano con molti interrogativi sull’impegno e il peso di ricercare la verità e giudicarla.

Dove e quando vedere le repliche di Montalbano

Le puntate in replica de Il commissario Montalbano vanno in onda su Rai 1 tutti i martedì in prima serata, a partire dal 9 di settembre, con l’ultimo appuntamento programmato per il prossimo 16 dicembre. Tutti gli episodi, poi, sono anche visibili in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

Il Commissario Montalbano, il calendario delle repliche in programma su Rai 1 nel 2025

Ecco la lista completa degli episodi della serie Tv Il Commissario Montalbano in programma su Rai 1 nelle prossime settimane:

Martedì 7 ottobre: "Come voleva la prassi"

Mercoledì 8 ottobre: "La giostra degli scambi"

Martedì 14 ottobre Montalbano non va in onda

Mercoledì 15 ottobre: "Amore"

Martedì 21 ottobre: "L’altro capo del filo"

Mercoledì 22 ottobre: "Un diario del ’43"

Martedì 28 ottobre: "Salvo amato, Livia mia"

Mercoledì 29 ottobre: "La rete di protezione"

Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti"

Il Commissario Montalbano - Come voleva la prassi Rai 1 21:30

