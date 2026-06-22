Montalbano, Cesare Bocci riappare sul set dopo sette anni: “Ma non tornerà più”. Perché non ci saranno nuove puntate L'interprete di Mimì Augello è tornato a Scicli e nelle storiche location della fiction. Ma sulle ipotesi di nuovi episodi è categorico: "Una fantastica storia ormai conclusa".

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Sette anni dopo l’ultima volta, Cesare Bocci è tornato nei luoghi che per oltre due decenni hanno alimentato il fenomeno Montalbano, la serie tv più amata e longeva della storia italiana. L’attore marchigiano, volto dell’ispettore Mimì Augello, ha fatto ritorno a Scicli e nelle altre località del Sud-Est siciliano che hanno dato corpo alla Vigata immaginata da Andrea Camilleri, riaccendendo inevitabilmente la curiosità dei fan.

Ogni visita di uno dei protagonisti della serie finisce infatti per alimentare la stessa domanda: esiste ancora una possibilità di vedere nuove puntate de Il Commissario Montalbano? Questa volta, però, la risposta dell’attore è arrivata senza margini di interpretazione ed è stata una doccia gelata sulle speranze dei fan.

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Il Commissario Montalbano, il ritorno di Cesare Bocci sui luoghi della fiction (e l’addio definitivo)

La presenza dell’attore in Sicilia era legata a un progetto turistico e culturale dedicato ai luoghi resi celebri dalla serie televisiva. Bocci ha visitato Scicli, Punta Secca, Sampieri e altri scenari entrati nell’immaginario collettivo di milioni di spettatori, prestando inoltre la propria voce a un itinerario narrativo dedicato proprio all’universo di Montalbano. Il ritorno nei luoghi simbolo della fiction ha inevitabilmente riportato d’attualità il tema di una possibile ripresa della produzione. Ai microfoni di Video Mediterraneo, però, il volto tv di Mimì Augello ha spento ogni aspettativa.

"Il commissario Montalbano è stata una esperienza bellissima, sia professionalmente che umanamente, ma ormai definitivamente chiusa nel 2019." Una dichiarazione netta, rafforzata da un ulteriore passaggio che lascia poco spazio alle interpretazioni:

"Noi attori della serie torniamo, lo scorso aprile è tornato a Scicli anche Luca Zingaretti, che ha splendidamente interpretato per tutti questi anni il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, ma la serie televisiva non tornerà più, è un discorso ormai archiviato da tempo. Una fantastica storia ormai conclusa."

Parole che assumono un peso significativo perché arrivano in un momento in cui, ciclicamente, tornano a rincorrersi indiscrezioni e speranze legate a possibili nuovi episodi della serie Tv di maggior successo nella storia della tv italiana..

Montalbano e le nuove puntate, le speranze (vane) dei fan

La parabola televisiva del Commissario Montalbano è iniziata nel 1999 e si è conclusa nel 2021 con la messa in onda dell’ultimo episodio, Il metodo Catalanotti. In oltre due decenni la serie è diventata un fenomeno culturale oltre che televisivo, capace di trasformare il territorio ibleo in una meta turistica internazionale e di rendere familiari al grande pubblico luoghi come Scicli, Punta Secca, Ragusa Ibla e Modica.

Negli ultimi anni il dibattito su un eventuale ritorno si è riacceso più volte. A mantenere vive le speranze dei fan hanno contribuito soprattutto gli ascolti straordinari delle repliche Rai, che continuano a registrare numeri di assoluto rilievo anche a distanza di anni dalla conclusione della fiction. Ma ad accendendere le speranze dei telespettatori c’è anche un altro fattore, ovvero l’esistenze di un libro della collana dedicata a Salvo Montalbano rimasto sicuramente fuori dalla serie tv, Riccardino, pubblicato postumo dopo la morte di Camilleri nel 2020 e considerato da molti il vero epilogo letterario del commissario.

Eppure, da tempo, i protagonisti della serie ribadiscono la stessa posizione. Oltre a Bocci, anche Luca Zingaretti e Peppino Mazzotta hanno più volte indicato l’avventura televisiva come un capitolo ormai chiuso, nonostante la Rai abbia a lungo sperato di aggiungere almeno una nuova puntata alla saga televisiva. Tra le ragioni del mancato ritorno sul set, la scomparsa di Andrea Camilleri e quella del regista Alberto Sironi e di alcune figure storiche del cast, oltre al tempo trascorso dall’ultima produzione.

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