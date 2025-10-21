Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il commissario Montalbano - L'altro capo del filo: Salvo tra migranti, solidarietà e un barbaro omicidio

Le avventure del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri continuano ad appassionare: cosa vedremo stasera su Rai 1.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Continuano su Rai 1 le avventure de Il commissario Montalbano. Stasera, martedì 21 ottobre 2025, sul primo canale va in onda una nuova replica della celebre serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, e che vede vestire i panni del protagonista a Luca Zingaretti. Niente puntate inedite, ovviamente, ma una raccolta realizzata in onore del centenario dello scrittore siciliano, di quelle che negli anni hanno riscosso maggior successo e che, ancora oggi appassionano milioni di spettatori. Gli ascolti della fiction, infatti, parlano chiaro e la scorsa settimana Montalbano ha perfino battuto This Is Me al debutto della nuova edizione, registrano il 20% di share contro il 18.7% del programma di Silvia Toffanin.

Il commissario Montalbano, anticipazioni di ‘L’altro capo del filo’ (stasera 21 ottobre 2025)

Questa sera Il commissario Montalbano torna su Rai 1 con una puntata andata in onda la prima volta nel 2019 e che si intitolaL’altro capo del filo‘. Nell’appuntamento Salvo, il protagonista, deve affrontare l’emergenza degli sbarchi di migranti che si susseguono quasi ogni notte e, visti i pochi uomini a disposizione tutti dovranno lavorare senza sosta. Montalbano lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. In mezzo a tutto ciò, il commissario dovrà fare i conti con un terribile delitto che si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. L’omicidio sembra inspiegabile. Ma Salvo saprà afferrare il filo della vita di questa donna misteriosa e straordinaria e scoprirà la lacerante verità che sta dietro la sua morte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Dove vedere le repliche di Montalbano: il calendario

Le puntate in replica de Il commissario Montalbano vanno in onda su Rai 1 tutti i martedì e i mercoledì in prima serata, a partire dal 9 di settembre. Tutti gli episodi, poi, sono anche visibili in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

Il Commissario Montalbano, il calendario delle repliche su Rai 1

  • Martedì 21 ottobre: "L’altro capo del filo"
  • Mercoledì 22 ottobre: "Un diario del ’43"
  • Martedì 28 ottobre: "Salvo amato, Livia mia"
  • Mercoledì 29 ottobre: "La rete di protezione"
  • Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti"

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

"Il commissario Montalbano - Come voleva la prassi": anticipazioni e trama

Il commissario Montalbano - Come voleva la prassi: il delitto di una giovane donna mette Salvo in pericolo

Le indagini del celebre personaggio interpretato da Luca Zingaretti tornano stasera ...
Il commissario Montalbano anticipazioni puntata 15 ottobre 2025

Il commissario Montalbano - Amore: Michela è scomparsa e solo Salvo può salvarla

Dopo lo stop di ieri per far posto a Italia-Israele, la serie Tv con Luca Zingaretti...
Il commissario Montalbano torna su Rai 1, anticipazioni 9 settembre 2025

Montalbano da record (anche in replica). E spunta un'ipotesi clamorosa: cosa succede

Anche ieri la serie Rai e Palomar con Luca Zingaretti ha dominato la prima serata, b...
Il commissario Montalbano, salta la puntata del 14 ottobre 2025

Il commissario Montalbano, la puntata di stasera 14 ottobre non va in onda: i motivi dello stop

La consueta replica della serie questa sera lascia il posto alla partita di calcio I...
Il commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano, record su Raiplay e ora torna su Rai1. Quando va in onda

Già tra i contenuti più visti sulla piattaforma, il commissario nato dalla penna di ...
Il commissario Montalbano torna su Rai 1, anticipazioni 9 settembre 2025

Il commissario Montalbano, Salvo tra rapine e l’amore travolgente per Angelica: cosa vedremo stasera su Rai 1

In occasione del centenario di Camilleri, stasera 9 settembre torna in onda la serie...
Il Commissario Montalbano

‘Il commissario Montalbano - Una lama di luce’, la tragica scoperta di Salvo: è in grossi guai col Ministro degli Interni

Stasera (23 settembre) la serie con Luca Zingaretti torna in replica su Rai 1: la tr...
il commissario Montalbano - Un covo di vipere: trama e cast

Il commissario Montalbano - Un covo di vipere: Salvo e il segreto terribile di Valentina Lodovini

Il Commissario Montalbano stasera torna su Rai 1 con l'episodio “Un covo di vipere”:...
Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano - La piramide di fango: un mistero di sangue e cemento irrompe a Vigata

Appuntamento questa sera con il Commissario più amato di tutta la Sicilia e un caso ...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Andrea Camilleri

Andrea Camilleri
Ester Pantano

Ester Pantano
Domenico Centamore

Domenico Centamore
Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963