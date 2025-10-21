Il commissario Montalbano - L'altro capo del filo: Salvo tra migranti, solidarietà e un barbaro omicidio
Le avventure del personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri continuano ad appassionare: cosa vedremo stasera su Rai 1.
Continuano su Rai 1 le avventure de Il commissario Montalbano. Stasera, martedì 21 ottobre 2025, sul primo canale va in onda una nuova replica della celebre serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, e che vede vestire i panni del protagonista a Luca Zingaretti. Niente puntate inedite, ovviamente, ma una raccolta realizzata in onore del centenario dello scrittore siciliano, di quelle che negli anni hanno riscosso maggior successo e che, ancora oggi appassionano milioni di spettatori. Gli ascolti della fiction, infatti, parlano chiaro e la scorsa settimana Montalbano ha perfino battuto This Is Me al debutto della nuova edizione, registrano il 20% di share contro il 18.7% del programma di Silvia Toffanin.
Il commissario Montalbano, anticipazioni di ‘L’altro capo del filo’ (stasera 21 ottobre 2025)
Questa sera Il commissario Montalbano torna su Rai 1 con una puntata andata in onda la prima volta nel 2019 e che si intitola ‘L’altro capo del filo‘. Nell’appuntamento Salvo, il protagonista, deve affrontare l’emergenza degli sbarchi di migranti che si susseguono quasi ogni notte e, visti i pochi uomini a disposizione tutti dovranno lavorare senza sosta. Montalbano lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. In mezzo a tutto ciò, il commissario dovrà fare i conti con un terribile delitto che si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. L’omicidio sembra inspiegabile. Ma Salvo saprà afferrare il filo della vita di questa donna misteriosa e straordinaria e scoprirà la lacerante verità che sta dietro la sua morte.
Dove vedere le repliche di Montalbano: il calendario
Le puntate in replica de Il commissario Montalbano vanno in onda su Rai 1 tutti i martedì e i mercoledì in prima serata, a partire dal 9 di settembre. Tutti gli episodi, poi, sono anche visibili in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.
Il Commissario Montalbano, il calendario delle repliche su Rai 1
- Martedì 21 ottobre: "L’altro capo del filo"
- Mercoledì 22 ottobre: "Un diario del ’43"
- Martedì 28 ottobre: "Salvo amato, Livia mia"
- Mercoledì 29 ottobre: "La rete di protezione"
- Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti"
