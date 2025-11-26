Il Commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti: l’addio di Salvo (innamorato) e anche Zingaretti molla tutto Ultima puntata con il ciclo di repliche dedicato alla serie tratta dai romanzi di Camilleri, e c'è chi ipotizza nuovi episodi inediti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Continuano su Rai 1 le avventure (in replica) de Il Commissario Montalbano. Stasera, mercoledì 26 novembre 2025, il primo canale trasmette un episodio della celebre serie tratta dai libri di Andrea Camilleri, con protagonista Luca Zingaretti. L’appuntamento è quindi con ‘Il metodo Catalanotti’, terzultimo romanzo della saga e ultima puntata mai realizzata, e trasmessa per la prima volta a marzo del 2021. Sebbene non ci sia nessun annuncio ufficiale, quello di stasera dovrebbe essere l’ultimo rendez-vous con il personaggio nato dalla penna dello scrittore siciliano, e qui dovrebbe chiudersi il ciclo di repliche mandate in onda per celebrare il suo centenario. Per i fan più accaniti potrebbe non essere una bella notizia, anche se tutti gli episodi restano disponibili su RaiPlay e sul web si vocifera l’ipotesi di nuove puntate in inedite.

Il Commissario Montalbano, anticipazioni de Il metodo Catalanotti (26 novembre 2025)

Carmelo Catalanotti è stato assassinato con una pugnalata al petto, ma

quest’omicidio presenta subito qualcosa di strano. Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, e un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta. La Trinacriarte non è una semplice filodrammatica, buona parte dei suoi soci sono letteralmente posseduti, quando non addirittura invasati dalla passione per il teatro. Catalanotti era il guru di questo gruppo, un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico. Tanto che

Montalbano si rende conto che proprio nella sua concezione dell’arte tragica e del suo personalissimo e inquietante ‘Metodo’ è la soluzione del mistero della sua morte. A complicare questo già non facile caso ci si metterà l’incorreggibile Mimì Augello che, nel tentativo di sfuggire al marito cornuto della sua ennesima amante, si imbatterà in un cadavere che sorprendentemente non riuscirà più a ritrovare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A rendere la situazione ancora più complessa interviene Antonia Nicoletti, una brillante e giovane consulente della polizia scientifica interpretata da Greta Scarano. Montalbano, abituato al suo mondo fatto di rituali e nostalgie, si trova all’improvviso disorientato: Antonia è acuta, spiritosa, e non teme di confrontarsi con lui. Tra loro prende forma un’attrazione improvvisa, un sentimento che, per la prima volta, costringe il commissario a fare i conti più con se stesso che con il caso da risolvere.

Montalbano, l’ipotesi nuove puntate e le parole di Zingaretti

Ogni volta che Il Commissario Montalbano va in onda è un successo negli ascolti. Poco importa se si tratta di puntate vecchie: il pubblico ama questa serie e tanto potrebbe bastare a Rai e Palomar per provare a produrre dei nuovi episodi inediti. I fan lo chiedono da anni, e volendo il materiale non manca, ma all’orizzonte non c’è niente di certo. Inoltre, negli anni, parecchi dei pilastri della fiction sono venuti a mancare, a partire da Andrea Camilleri, passando per Alberto Sironi, il regista che ha diretto la serie per vent’anni e Luciano Ricceri, l’incredibile scenografo. Inoltre, una frase del protagonista Luca Zingaretti, sembrava aver chiuso a ogni possibilità: "Montalbano non è mai stato un problema di soldi. Diciamo che per me è stata una avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa", aveva detto l’attore nel 2021 a La Repubblica.

Dove vedere le repliche di Montalbano: il calendario

Le puntate in replica de Il Commissario Montalbano, dopo essere andate nuovamente in onda su Rai 1 in prima serata, a partire dal 9 di settembre, sono anche visibili in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche