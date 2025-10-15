Il commissario Montalbano - Amore: Michela è scomparsa e solo Salvo può salvarla Dopo lo stop di ieri per far posto a Italia-IIsraele, la serie Tv con Luca Zingaretti torna stasera 15 ottobre su Rai 1 con l'episodio 'Amore': ecco le anticipazioni.

Dopo lo stop di ieri per far posto alla partita di calcio Italia – Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, Il commissario Montalbano torna su Rai 1. Questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, la celebre serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri va in onda con una nuova replica, trasmessa dall’azienda pubblica in onore del centenario dello scrittore siciliano. Da settembre, infatti, la Rai ha deciso di andare in scena ancora una volta con una raccolta degli episodi più belli di Montalbano che, tra l’altro, sono sempre seguitissimi dal pubblico, facendo incassare alla rete percentuali di share ottime.

Il commissario Montalbano, anticipazioni de ‘Amore’ (15 ottobre 2025)

‘Amore‘, questo il titolo della puntata de Il commissario Montalbano in onda stasera su Rai 1. L’episodio fu trasmesso la prima volta nel 2018 e totalizzò 10 816 000 di spetattori con uno share monstre del 42,8%. La trama racconta la storia di Michela Prestia (interpretata dall’attrice Serena Iansiti), una bellissima ragazza con un passato drammatico caratterizzato da abusi subiti da un mafioso che voleva sposarla. Respinta ingiustamente dalla famiglia ha incontrato solo uomini che l’hanno umiliata e sfruttata, portandola a diventare una prostituta. Col tempo però è riuscita a rifarsi una vita e ha trovato l’amore di un uomo che la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora, Michela misteriosamente scompare. I più pensano semplicemente che sia scappata con un altro. Montalbano, pur non essendo a proprio agio con le faccende d’amore, capisce presto che a Michela deve essere successo qualcosa di grave. L’aiuto per risolvere questo mistero, frutto di un amore folle, impossibile e tragico, arriva attraverso l’incontro con due anziani attori di teatro, i coniugi Di Giovanni. Salvo, seguendo la loro vicenda singolare e commovente, comprende che la sparizione di Michela nasce da un amore intenso, irraggiungibile e tragico, riscoprendo al tempo stesso un improvviso senso di gelosia per la sua Livia.

Dove vedere le repliche di Montalbano: il calendario

Le puntate in replica de Il commissario Montalbano vanno in onda su Rai 1 tutti i martedì in prima serata, a partire dal 9 di settembre. Tutti gli episodi, poi, sono anche visibili in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

Il Commissario Montalbano, il calendario delle repliche su Rai 1

Mercoledì 15 ottobre: "Amore"

Martedì 21 ottobre: "L’altro capo del filo"

Mercoledì 22 ottobre: "Un diario del ’43"

Martedì 28 ottobre: "Salvo amato, Livia mia"

Mercoledì 29 ottobre: "La rete di protezione"

Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti"

