Il commissario Montalbano - Un covo di vipere:

Stasera in tv, Luca Zingaretti torna nei panni del commissario Montalbano con l’episodio "Un covo di vipere", che riserva uno dei colpi di scena più drammatici della serie. Tra omicidi, segreti di famiglia e verità sconvolgenti, la vicenda dell’imprenditore Cosimo Barletta tiene lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Accanto a Zingaretti, in questa puntata brilla la stella di Valentina Lodovini nel ruolo di Giovanna Barletta, la figlia che nasconde un segreto terribile. Ecco tutte le anticipazioni dell’episodio in onda oggi 1 ottobre 2025 su Rai 1.

Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere (1 ottobre): trama e anticipazioni

Cosimo Barletta, ricco imprenditore di Vigata, viene trovato senza vita nella sua villa sul mare. All’apparenza si tratta di un’esecuzione a sangue freddo: un colpo di pistola alla nuca mentre faceva colazione. Tuttavia, gli accertamenti rivelano un retroscena sorprendente: l’uomo era già morto prima dello sparo, avvelenato con il caffè. Dietro l’omicidio si nasconde un intreccio ben più complesso di quanto sembri.

La famiglia della vittima è al centro delle indagini del Commissario Montalbano. I figli, Arturo Barletta, che il padre aveva già diseredato, e Giovanna Barletta (Valentina Lodovini), donna enigmatica e fragile, mostrano ombre inquietanti nei loro rapporti con Cosimo. Il commissario scopre che l’imprenditore, dietro la facciata di rispettabilità, conduceva una vita oscura fatta di usura, ricatti e rapporti ambigui con giovani donne. A gettare ulteriore mistero sulla sua morte c’è un testamento pronto a essere modificato a favore di un giovane amante di Cosimo proprio il giorno dell’omicidio.

Nelle indagini compare anche Camastra (Alessandro Haber), un senzatetto con un passato da medico, che conosce dettagli fondamentali sulla storia della famiglia Barletta. Sarà lui a rivelare un tassello nascosto: anni prima la moglie di Cosimo, venuta a conoscenza di un segreto terribile riguardante il marito e la figlia, si tolse la vita gettandosi in mare. Un gesto che ha segnato per sempre il destino della famiglia. Tra rancori mai sopiti, legami proibiti e una catena di menzogne, Montalbano cerca di ricostruire la verità. Ma ogni passo in avanti rivela un nuovo strato di dolore e degrado morale. L’epilogo della puntata, segnato da scelte estreme, lascia dietro di sé un’eco tragica che segnerà per sempre i protagonisti della vicenda.

Due ore intense di suspense, mistero e rivelazioni che confermano perché "Un covo di vipere" rimane uno degli episodi più memorabili della saga de Il Commissario Montalbano.

Il Commissario Montalbano, 5 curiosità sull’episodio Un covo di vipere con Valentina Lodovini

L’episodio dura circa 120 minuti e vede nel cast principale Luca Zingaretti (Montalbano), Cesare Bocci (Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Sonia Bergamasco (Livia) e Angelo Russo (Catarella). Tra le guest star d’eccezione figurano Valentina Lodovini e Alessandro Haber.

, Serena Rossi e Margareth Madè. La puntata è stata trasmessa per la prima volta il 27 febbraio 2017 su Rai 1, conquistando 10.674.000 spettatori pari al 40,8% di share.

L’apertura della puntata presenta un sogno di Montalbano ispirato al quadro Il sogno del pittore francese Henri Julien Félix Rousseau, detto "Il Doganiere", elemento simbolico e onirico che riflette l’atmosfera della storia.

"Un covo di vipere" è l’episodio 2 dell’11ª stagione della serie e il 37° complessivo di Il Commissario Montalbano. Si ispira all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato da Sellerio nel 2013.

Il Commissario Montalbano, il calendario delle repliche in programma su Rai 1 nel 2025

Ecco la lista completa degli episodi della serie Tv Il Commissario Montalbano in programma su Rai 1 nelle prossime settimane:

Mercoled 1 ottobre: "Un covo di vipere"

Martedì 7 ottobre: "Come voleva la prassi"

Mercoledì 8 ottobre: "La giostra degli scambi"

Martedì 14 ottobre Montalbano non va in onda

Mercoledì 15 ottobre: "Amore"

Martedì 21 ottobre: "L’altro capo del filo"

Mercoledì 22 ottobre: "Un diario del ’43"

Martedì 28 ottobre: "Salvo amato, Livia mia"

Mercoledì 29 ottobre: "La rete di protezione"

Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti"

Quando e dove vederlo stasera in tv e in streaming

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere è in programma oggi – mercoledì 1 ottobre 2025 – alle 21.25 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove l’episodio è già disponibile per chi vuole rivederlo o recuperarlo.

