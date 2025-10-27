Il Commissario Montalbano, allarme Rai: ultime puntate a rischio flop. Cosa succede Gli ultimi episodi del ciclo di repliche dovranno fare i conti con una contro-programmazione agguerritissima. Tra il debutto di Belve e il ritorno di This is me. Ecco i dettagli.

Luci e ombre sulla fiction più amata dal pubblico Rai. Il Commissario Montalbano, che da settembre è tornato in replica per festeggiare il centenario di Camilleri, rischia ora un clamoroso flop dopo un ciclo di repliche che sembrava destinato a sbaragliare la concorrenza. La serie ha monopolizzato lo slot del prime time fino alla scorsa settimana, quando Silvia Toffanin ha pensato bene di scalzare Zingaretti e compagni dal trono auditel grazie al suo This is Me. E ora, con gli ultimi tre appuntamenti del ciclo che si avvicinano, il timore è che la contro-programmazione – di Mediaset e non solo – dia il colpo di grazia alla storica fiction Rai. Ecco i dettagli.

Il Commissario Montalbano, scatta l’allarme Rai

Lanciate lo scorso settembre per omaggiare Camilleri, le repliche de Il Commissario Montalbano hanno permesso al personaggio interpretato da Zingaretti di battere senza fatica sia Buongiorno, mamma! che Io Canto Family di Michelle Hunziker su Canale 5. Lo share del Commissario si è sempre assestato intorno al 20%, nonostante si trattasse ogni volta di episodi visti e rivisti dal pubblico Rai. E addirittura, contro ogni previsione, Montalbano ha persino staccato il format ‘high budget’ di Silvia Toffanin, This Is Me, nella primissima puntata di questa stagione.

Ma il vento è cambiato improvvisamente. La scorsa settimana, la Toffanin ha infatti replicato con la puntata dedicata a Lorella Cuccarini, che si è portata a casa un corposo 21,2% di share contro il 17,8% totalizzato da Montalbano. E subito è scattato l’allarme ai piani alti di Viale Mazzini.

Le ultime puntate di Montalbano e il rischio flop

La preoccupazione è ora sulla tenuta delle ultime tre puntate di Montalbano. Il pubblico di affezionati, pur solido, potrebbe essere tentato dalle nuove proposte: il debutto di Belve e la seconda puntata settimanale de Le Iene insidiano il risultato di domani sera, mentre mercoledì si rinnoverà la sfida aperta contro la Toffanin, che potrebbe replicare il sorpasso della scorsa settimana.

Insomma, se i primi episodi hanno garantito numeri record in termini di ascolti, il rischio è che l’onda lunga della fiction si arresti proprio adesso, quando il palinsesto si fa decisamente più competitivo. Inutile dire, quindi, che per la Rai le prossime 48 ore saranno cruciali.

Le prossime puntate de Il Commissario Montalbano

Ecco l’elenco delle ultime tre puntate del ciclo di repliche di Montalbano ancora in programma su Rai 1:

Martedì 28 ottobre: "Salvo amato, Livia mia"

Mercoledì 29 ottobre: "La rete di protezione"

Martedì 4 novembre: "Il metodo Catalanotti" .

La sfida, insomma, resta aperta fino all’ultimo. Riuscirà Montalbano a mantenere il suo primato, oppure dovrà cedere il passo alle nuove regine del palinsesto? La risposta è tutta nelle mani degli spettatori. Il commissario di Vigata non molla, ma stavolta la partita potrebbe essere davvero più complicata del previsto.

