'Il commissario Buonvino' su Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono e cosa cambia per Affari Tuoi Parte la nuova fiction di Rai 1 con Giorgio Marchesi: le anticipazioni di stasera 7 maggio 2026 e cosa c'è da sapere su Il commissario Buonvino.

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

RaiPlay

CONDIVIDI

Giovanni Buonvino è il protagonista della nuova fiction targata Rai: Il commissario Buonvino – Misteri a Villa Borghese. L’uomo, dopo aver commesso un errore sul lavoro sbarca a Roma. Dovrà occuparsi del commissariato di Villa Borghese, guidando i casi che si prospetteranno lungo il suo cammino con una squadra di colleghi soprannominata "Armata Brancaleone". Giovanni incontrerà anche una sua vecchia conoscenza: Veronica Viganò, interpretata dall’attrice de Il Commissario Ricciardi, Serena Iansiti. Il gruppo è composto anche dall’ispettore Portanova, un esperto informatico con una figlia a cui bada da solo, l’agente Cecconi, la giovanissima Ginevra e il centralinista Gozzi. Nella prima puntata in onda stasera – giovedì 7 maggio 2026 – su Rai 1, il caso per Buonvino riguarda la scomparsa di un bambino. La seconda puntata ruoterà intorno a un delitto avvenuto al Bioparco di Roma. La serie diretta da Milena Cocozza è tratta dai romanzi di Walter Veltroni. La regista ha svelato alcuni degli aspetti cardine della serie: parla di seconde possibilità, dei difetti che ognuno di noi può trasformare in valori aggiunti, speranza e amore.

Il commissario Buonvino: anticipazioni, cast e quante puntate sono

Giorgio Marchesi è il protagonista principale della fiction Rai nei panni di Giovanni Buonvino. Il pubblico lo ha amato in altre produzioni come L’Allieva, Un medico in famiglia e Vanina Guarrasi. Il personaggio è un commissario introverso e solitario, che dimostrerà poi di avere un gran cuore e una spiccata sensibilità. Sarà lui insieme agli altri a dover cercare la sua seconda possibilità e il riscatto che merita dopo gli errori commessi. Nel cast oltre a Serena Iansiti nei panni di Veronica Viganò troviamo anche Francesco Colella che interpreta Portanova. La miniserie prevede due puntate tratte dai romanzi omonimi di Walter Veltroni intitolati Il caso del bambino scomparso e C’è un cadavere al Bioparco. Gli appuntamenti su Rai 1 sono dunque i seguenti:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima puntata: giovedì 7 maggio 2026

giovedì 7 maggio 2026 Seconda puntata: giovedì 14 maggio 2026

Cosa succede ad Affari Tuoi e alla prima serata

Affari Tuoi si adegua al lancio di una nuova fiction su Rai1. L’appuntamento di stasera, giovedì 7 maggio terminerà leggermente prima per permettere alla rete di lanciare al meglio l’esordio della serie e generare un traino consistente. La messa in onda non subirà però la stessa variazione attuata per Roberta Valente – Notaio in Sorrento e I Cesaroni su Canale 5. La puntata verrà trasmessa integralmente e senza tagli. Terminerà più tardi del previsto e non intorno alle 23, come è successo domenica scorsa per la serie con protagonista Maria Vera Ratti.

Potrebbe interessarti anche