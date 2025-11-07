Il Collegio 9, boom di streaming e tante novità: si vola nelle notte magiche degli Anni '90 La nuova edizione è partita su RaiPlay ed è record: nuovi professori, nuovo cast e la voce narrante è cambiata!

Le porte del Convitto Nazionale "Mario Pagano" di Campobasso si riaprono, e con loro è tornato uno dei reality più amati della Rai: Il Collegio. Nuova ambientazione, nuove regole e un salto indietro nel tempo, stavolta nel 1990 — l’anno di "Notti magiche", delle cassette registrate a casa e del walkman sempre acceso.

A raccontare le giornate dei ragazzi, per la prima volta, c’è Pierluigi Pardo, che prende il posto della voce narrante storica e promette un tono tutto suo, più diretto e ironico. Ma la più grossa novità è che Il Collegio 9 in questo autunno 2025 parte in streaming.

Le puntate sono disponibili su RaiPlay già dal 23 ottobre, dove hanno già registrato un record con oltre 9,5 milioni di visualizzazioni, mentre l’esordio in chiaro su Rai 2 è fissato per il 29 dicembre. Tante novità anche sul fronte cast e professori: le trovate tutte nel Video!

