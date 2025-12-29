Il Collegio 9, il reality arriva in prima serata: gli studenti del 1990 e i nuovi prof Tutte le anticipazioni e le novità della nuova stagione del docu-reality che da questa sera sbarca su Rai 2: i nomi di tutti gli allievi.

Dopo aver registrato numeri da record su RaiPlay, Il Collegio 9 sbarca in chiaro. Da questa sera, lunedì 29 dicembre 2025, il docu-reality diventato un cult generazionale, arriva in prima serata su Rai 2, pronto a conquistare ancora una volta il pubblico. Questa nona stagione, la prima mandata in onda in digital first, ha ottenuto quasi 15 milioni di visualizzazioni, piazzandosi al primo posto nella classifica complessiva della piattaforma streaming della Tv pubblica. "Con un trend costantemente in crescita – aveva sottolineato Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali – la nona stagione de ‘Il Collegio’, dal giorno della pubblicazione dei Provini giovedì 2 ottobre, a ieri domenica 9 novembre, ha registrato su RaiPlay complessivamente 14 milioni 600 mila visualizzazioni, che raggiungono i 16 milioni 600 mila se si considera anche il consumo delle stagioni precedenti. Si tratta di un risultato eccezionale, considerando anche la forte concentrazione sul pubblico più giovane: oltre un terzo degli utenti ha infatti un’età compresa tra il 15 e i 24 anni e il 52% ha meno di 35 anni". Vediamo insieme tutte le anticipazioni e le novità di questa edizione, i professori e gli studenti.

Il Collegio 9: novità e anticipazioni prima puntata (29 dicembre 2025)

Dopo il successo ottenuto su RaiPlay, Il Collegio 9 arriva da questa sera su Rai 2. Nella nuova stagione la classe protagonista si trova catapultata nel 1990 un anno in cui il mondo cambia alla velocità della luce. Alla guida del collegio c’è ancora l’inimitabile preside Paolo Bosisio mentre dietro la cattedra tornano Andrea Maggi, professore di italiano ed educazione civica, Maria Rosa Petolicchio docente di matematica e scienze, David. W Callahan di inglese e poi ancora Alessandro Carnevale insegnante di arte e Luca Raina per storia e geografia. Ai docenti storici si sono aggiunti tre nuove professoresse: Giusi Serra per Musica, Lucia Bello per Educazione Fisica e la dottoressa Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, che tiene un corso di Educazione Sessuale. A raccontare le avventure dei collegiali, quest’anno, Pierluigi Pardo, nuova voce narrante della serie.

Ad animare i banchi della terza media, 18 nuovi studenti che cercheranno di ottenere la licenza: Flavio Aversa, Cristiana Bizzarri, Elisa Crotti, Nicolas D’Amico, Sandro Di Cillia, Luca Fiore, Mariama Mbaye, Benedetto Milazzo, Pierangelo Palazzo, Michelle Pedace, Romana Petrucci, Raoul Pignataro, Diego Premtaj, Mariafrancesca Romano, Federico Guglielmo Scalia, Simona Trozzola, Jacopo Vacca e Azzurra Vincenzi. Saranno loro i protagonisti di questa stagione e verranno tutti catapultati negli Anni ‘90, periodo di grande impatto, segnato da eventi come la caduta del muro di Berlino e i Mondiali di Calcio che si tennero proprio in Italia. Immancabili, come sempre, i due famosi sorveglianti de Il Collegio: Lucia Gravante ed Enzo Marcelli.

Dove e quando vedere Il Collegio 9

La nona stagione de Il Collegio sarà visibili in chiaro e in prima serata su Rai 2, da lunedì 29 dicembre 2025. Tutte le puntate del docu-reality, inoltre, sono già visibili e presenti nel catalogo streaming di RaiPlay.

