Il cielo è sempre più blu, il party su Rai 2 per Rino Gaetano: chi canta, scaletta ufficiale e il ruolo di Ema Stokholma Questa sera andrà in onda l'omaggio al cantautore crotonese scomparso 45 anni fa. Tra gli artisti presenti, Noemi, Sarah Toscano e Fabrizio Moro. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Questa sera Rai 2 celebra Rino Gaetano, con un concerto-evento che unisce musica, memoria e celebrazione in una grande festa dal vivo. Lo spettacolo andrà in onda oggi, mercoledì 5 agosto 2026, alle 21.20 da Cosenza, in simulcast anche su Rai Radio2. Con una cornice scenografica pensata per esaltare il blu come filo visivo e simbolico nell’omaggio al cantautore scomparso 45 anni fa. Ecco tutte le anticipazioni, chi canterà e il ruolo di Ema Stokholma.

Il cielo è sempre più blu, cosa vedremo nel party su Rai 2 per Rino Gaetano

Il tributo in onda su Rai 2 questa sera, per ricordare il grande cantautore scomparso Rino Gaetano, è costruito come un omaggio corale alla forza delle sue canzoni, ancora oggi amatissime dal pubblico. L’evento nasce dalla collaborazione tra Regione Calabria, la Calabria Film Commission e Rai Com, e punta a trasformare il ricordo dell’artista in un appuntamento televisivo unico, interamente suonato dal vivo con il supporto della Radio2 Social Band.

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La regia è stata affidata a Cristiano D’Alisera, mentre l’impianto visivo userà giochi di luce e sfondi ad hoc per accompagnare le esibizioni. Il risultato, nelle intenzioni, è quello di uno spettacolo che non si limiterà alla celebrazione nostalgica di Rino, ma rimetterà al centro la grande vitalità di un repertorio capace di parlare ancora al presente degli italiani.

Il ruolo di Ema Stokholma e la scaletta dei cantanti

A fare da guida alla serata ci saranno Ema Stokholma e Gino Castaldo, coppia ormai collaudata di Rai Radio2. Ema avrà il compito di accogliere gli artisti e tenere insieme il ritmo dello show, alternando il tono leggero al racconto importante dell’eredità di Rino Gaetano.

Accanto a lei, Castaldo contribuirà a dare contesto e memoria alla serata, costruendo un ponte tra le canzoni e la storia del cantautore. Sul palco, si alterneranno nomi molto diversi tra loro, scelti per offrire riletture personali e mantenere alto il livello di varietà dell’evento. Tra gli artisti attesi ci sono Noemi, Gabry Ponte, Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Santamarea, Aiello, Francamente, Serena Autieri, Eugenio in Via Di Gioia, Senhit, Francis Alina Ascione, Alessandro Gaetano e Peppe Voltarelli.

Ecco l’elenco completo di chi si esibirà stasera:

Noemi

Sarah Toscano

Michele Bravi

Le Vibrazioni

Gabry Ponte

Fabrizio Moro

Aiello

Francamente

Santamarea

Serena Autieri

Eugenio in Via Di Gioia

Senhit

Francis Alina Ascione

Alessandro Gaetano

Peppe Voltarelli

Insomma, a rendere ancora più speciale la serata ci penserà la somma delle voci e delle sensibilità in campo: un omaggio corale che non punta solo a celebrare il passato, ma anche a ribadire quanto Rino Gaetano resti attuale, libero e sorprendentemente vivo nell’immaginario collettivo.

Quando e dove vedere l’omaggio a Rino Gaetano

Il concerto-evento dedicato a Rino Gaetano "Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu" andrà in onda oggi, mercoledì 5 agosto 2026, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2 e su Rai Radio2 in simulcast. Sarà possibile assistere all’evento anche online, sulla piattaforma di RaiPlay, sia in modalità live streaming che a seguire, on demand. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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