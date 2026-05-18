Il ciclone, tutti i segreti e il dietro le quinte della spassosa commedia di Leonardo Pieraccioni con Natalia Estrada
La commedia che ha trasformato Pieraccioni in un fenomeno del cinema italiano Tra flamenco, amori improvvisi e caos in Toscana, uno dei film più iconici degli anni ’90.
Torna in TV Il ciclone, la storia di Levante Quarini, che vive una vita tranquilla nella campagna toscana insieme alla sua eccentrica famiglia, tra abitudini monotone e giornate sempre uguali. Tutto cambia quando nella loro casa arriva per caso un gruppo di ballerine di flamenco spagnole, travolgendo completamente gli equilibri della famiglia. Levante si innamora della misteriosa Caterina, dando vita a una storia romantica fatta di incomprensioni, momenti surreali e situazioni comiche che coinvolgono tutti i personaggi attorno a lui. Diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, Il ciclone è diventato un vero cult della commedia italiana, grazie anche al successo enorme ottenuto al cinema e ai personaggi rimasti nell’immaginario del pubblico. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Il Ciclone va in onda stasera su Canale 5, alle 23.00.
Per scoprire altre curiosità e dettagli sul film, guarda anche il video dedicato.
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Guida TV
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23 Maggio 2026
Pasqualino Cammarata... capitano di fregataRai Movie
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