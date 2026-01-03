Il Joker de Il Cavaliere Oscuro dimenticato: il finale segreto di Heath Ledger nascosto in un videogioco Un videogame cancellato de Il Cavaliere Oscuro avrebbe svelato il destino del Joker di Heath Ledger dopo il film di Nolan.

Per anni il Joker di Heath Ledger è rimasto uno dei personaggi più iconici e misteriosi dell’intero universo cinematografico DC. Il Cavaliere Oscuro si chiude senza offrire una vera conclusione al destino del villain, lasciando spazio a ipotesi, teorie e rimpianti. Oggi, però, alcuni materiali riemersi da un videogioco cancellato dedicato al film di Christopher Nolan riaccendono l’interesse dei fan. Artwork e storyboard mai utilizzati raccontano cosa sarebbe potuto accadere al Principe del Crimine di Gotham. Un finale alternativo, oscuro e disturbante, che aggiunge un nuovo tassello al mito.

Il videogame cancellato de Il Cavaliere Oscuro e il progetto mai completato

Negli anni Duemila era prassi affiancare alle grandi uscite cinematografiche dei cinecomic anche un adattamento videoludico. Batman Begins aveva seguito questa strada nel 2005 e lo stesso destino era stato pianificato per Il Cavaliere Oscuro nel 2008. Il gioco, sviluppato da Pandemic Studios, avrebbe dovuto uscire in contemporanea con il film o al massimo con l’home video. Tuttavia, la software house chiese più tempo per completare il progetto e Warner Bros. decise infine di cancellarlo.

La scomparsa improvvisa di Heath Ledger, avvenuta pochi mesi prima dell’uscita del film, rese tutto ancora più delicato. L’attore non poté mai assistere all’enorme successo della sua interpretazione, accolta con entusiasmo da pubblico e critica e premiata con un Oscar postumo come Miglior Attore Non Protagonista. Il videogioco venne archiviato, ma alcune idee sopravvissero sotto forma di concept art e storyboard.

Il destino del Joker di Heath Ledger secondo gli storyboard ritrovati I materiali emersi dal progetto di The Dark Knight videogioco offrono uno sguardo inquietante su ciò che sarebbe potuto accadere al Joker dopo la sua sconfitta per mano di Batman. Pur non essendo parte del canone ufficiale dei film di Nolan, queste sequenze rappresentano una possibile evoluzione narrativa del personaggio. In una delle scene più forti, il Joker organizza un’imboscata all’Uomo Pipistrello, utilizza un gas per farlo perdere conoscenza e gli sottrae un Batarang. L’arma viene poi usata per uccidere una donna presa in ostaggio, con l’obiettivo di incastrare Batman e distruggere definitivamente la sua immagine pubblica. Un piano perfettamente in linea con la follia lucida e manipolatoria del personaggio interpretato da Ledger. Il finale immaginato è ancora più suggestivo: il Joker viene rinchiuso ad Arkham Asylum, gravemente ferito e con le gambe rotte, mentre osserva il Bat-segnale dalla finestra della sua cella. Un’immagine potente, che avrebbe potuto funzionare come scena post-credit o finale alternativo del film. Il destino ha scelto un’altra strada, ma questo frammento dimenticato continua ad alimentare il fascino eterno del Joker più amato di sempre.

