"Il domani" de Il Cavaliere dei Sette Regni: la spiegazione del finale e come prepara alla seconda stagione Il Cavaliere dei sette regni è finito ma i fan sono già in ansia per la prossima stagione: ecco tutto quello che sappiamo a riguardo e quando arriverà

Arrivata in sordina e senza particolare attesa da parte dei fan, Il cavaliere dei sette regni è invece riuscita, in soli 6 episodi, a ritagliarsi un posto d’onore nel cuore del fandom dell’epica scritta da George R.R. Martin. L’avventura di Duncan ed Egg al Torneo di Ashford si è conclusa, ma per il duo si tratta solo dell’inizio di una lunghissima avventura. Lo showrunner e co-creatore della serie, Ira Parker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ufficiali su cosa ci attenderà nei mesi a seguire. Nel frattempo, ecco una spiegazione del finale de Il cavaliere dei sette regni, un episodio che rivelato non poche verità interessanti. Ovviamente ci saranno spoiler, quindi leggete a vostro rischio e pericolo.

[Attenzione spoiler] La spiegazione del finale de Il cavaliere dei sette regni: cosa succede ora

Il Torneo di Ashford si è concluso e con esso anche il funerale di Baelor Targaryen, morto durante il Giudizio dei Sette per un colpo infertogli alla testa da suo fratello Maekar. Sorprendentemente, Dunk è sopravvissuto alle ferite, per quanto molto gravi, e si appresta a ripartire. Da un lato Lyonel gli offre di seguirlo a Capo Tempesta, dall’altro Maekar gli presenta un posto a Sala dell’Estate dove Egg sarà ufficialmente il suo scudiero. Il giovane è combattuto, poiché non sente che le grandi sale dei lord e dei re siano casa sua, preferendo una vita simile a quella che aveva condotto assieme a Ser Arlan.

Alla fine decide di rifiutare entrambi, anche per via del senso di colpa che gli brucia nel petto, partendo verso terre sconosciute, apparentemente in solitaria. Alla fine, in un colpo di scena che davvero tale non è, viene raggiunto da Egg, che gli comunica che il padre ha acconsentito che lui gli faccia da scudiero anche non unicamente rimanendo a Sala dell’Estate. I due cavalcano verso l’orizzonte, e verso nuove e avvincenti avventure. Nella scena mid-credits si scopre che, per la sorpresa di nessuno, Egg è nuovamente fuggito al controllo del principe Maekar, che assolutamente non aveva acconsentito alla sua partenza.

Cosa accadrà nel futuro de Il cavaliere dei sette regni: Duncan non è davvero un cavaliere?

In un episodio tutto sommato tranquillo, rispetto ai precedenti due, scopriamo alcuni dettagli piuttosto interessanti e ci vengono offerte delle strizzate d’occhio a ciò che potrebbe succedere in futuro. Prima di tutto, in un flashback che riguarda gli ultimi momenti di vita di Ser Arlan, si scopre che l’anziano cavaliere non aveva effettivamente nominato Duncan. Un dettaglio fondamentale per capire lo spirito del giovane e per veicolare il messaggio, ancora una volta, che non sono titoli e nomine a fare di un cavaliere un BUON cavaliere. Ser Arlan ha poi raccontato l’usanza di incastrare un penny in un albero poco prima di partire per la guerra, cosa che fa lo stesso Duncan prima di imbarcarsi in un nuovo viaggio.

Riguardo alla morte di Baelor, un dialogo tra Duncan e il primogenito della Mano del Re, Valarr, rivela che il padre abbia combattuto con la sua armatura, e non con quella che indossava di solito. Un dettaglio che farebbe luce sul perchè il colpo infertogli da Maekar sia stato così devastante: l’armatura non era del tutto coprente. Il dialogo tra Lyonel e Duncan, invece, è rivelatore su quello che accadrà in futuro, se mai arriveremo a vedere quella parte di storia adattata. Lord Baratheon dice a Dunk di seguirlo a Capo Tempesta e che lo "amerà come un fratello". Oppure, in caso contrario, lo "odierà come un fratello". Ciò potrebbe fare riferimento a un duello futuro che i due avranno, quando Dunk, a quel punto membro della guardia reale di Egg, verrà scelto come campione.

Il futuro de Il cavaliere dei sette regni

Come confermato da Ira Parker, showrunner della serie, ad Entertainment Weekly, la stagione 2 de Il cavaliere dei sette regni consterà ancora di 6 episodi. "È la quantità perfetta per noi", ha rivelato. "HBO ci ha detto che episodi di una lunghezza tra 30 e 60 minuti vanno benissimo, quindi abbiamo ampio spazio di manovra", ha continuato. Parker ha anche confermato che la location della prossima stagione sarà Dorne. "Sì, andranno a Dorne… per la maggior parte seguiamo i libri. La stagione 1 ha adattato "The Hedge Knight", quindi la stagione 2 adatterà "The Sworn Sword" e, se ci arriviamo, la stagione 3 si occuperà di "The Mistery Knight"", ha affermato.

In merito al finale, Parker ha rivelato che verrà ripreso nella stagione 2, ma sempre con la medesima filosofia della stagione 1. "Vogliamo tenere la storia più compartimentata possibile. Le novelle originali hanno questa natura. Ogni nuova stagione Egg e Dunk vanno in un posto nuovo, noi mettiamo in piedi la storia, ve la raccontiamo e poi la chiudiamo. Ci sono dei fili conduttori, ma non voglio che cambino la natura della storia che vogliamo raccontare nella stagione 2. Riprenderemo questi fili, ma non voglio che distraggano il pubblico dal godersi "The Sworn Sword".

