Il Castello delle Cerimonie chiude, la decisione (drastica) di Real Time: perché Stando alle ultime indiscrezioni il circuito Discovery avrebbe deciso di fermare il reality a causa della confisca e del contenzioso con la famiglia Polese

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Stop a Il Castello delle Cerimonie. Il futuro del celebre reality targato Real Time, infatti, è sempre più incerto. In seguito ai problemi giudiziari che ha portato alla confisca del ristorante La Sonrisa e al contenzioso con la famiglia Polese il circuito Discovery ha messo in stand-by il programma che, al momento, non prevede nuove stagioni. Come riportato da FanPage, la trasmissione non andrà dunque avanti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Il Castello delle Cerimonie, i problemi legali: dall’abuso edilizio alla confisca del ristorante

La lunga e complicata vicenda giudiziaria ha origine addirittura nel 1979, quando nel comune di Sant’Antonio Abate venne realizzata una lunga serie di abusi edilizi su un’area ampia oltre 40mila metri quadri. Le indagini iniziarono nel 2011, con gli inquirenti che contestarono l’abuso e con la prima sentenza del 2016 che condannò a un anno di reclusione Rita Greco, defunta moglie del ‘Boss delle Cerimonie’ Tobia Antonio Polese, e per Agostino Polese, suo fratello, amministratore della società. Oggi il ristorante La Sonrisa è gestito dagli eredi: la figlia, donna Imma Polese, e il marito Matteo Giordano, ma i problemi giudiziari non sono finiti. Due anni fa è arrivata la sentenza definitiva di confisca per lottizzazione abusiva e a breve l’attività verrà sospesa fino al prossimo 4 giugno, quando si terrà l’udienza di merito.

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Il futuro de Il Castello delle Cerimonie: la decisione (drastica) di Real Time

Stando a quanto riportato da FanPage, il destino de Il Castello delle Cerimonie è a dir poco in bilico. Discovery avrebbe infatti scelto di sospendere il reality. Al momento, infatti, non sarebbero previste nuove stagioni. La decisione è stata dettata dai numerosi problemi giudiziari legati al ristorante La Sonrisa e a tutte le conseguenze logistiche e organizzative legate alla produzione e alla location, i cui dipendenti hanno già denunciato la situazione precaria dell’attività: "Dietro il nome del "Castello delle Cerimonie", dietro le luci, i matrimoni e le telecamere, esistono centinaia di lavoratori. Famiglie intere che da quella struttura hanno tratto l’unica fonte di sostentamento". Non è comunque da escludere che, in futuro, Discovery possa rivalutare il tutto e realizzare nuove stagioni dello show, soprattutto nel caso in cui dovessero essere risolti i numerosi problemi.

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