Il caso Lucy Letby, Netflix riapre una profonda ferita nella cronaca britannica: 7 neonati brutalmente uccisi

Il documentario racconta la storia dell'infermiera inglese che uccise sette neonati in ospedale.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Netflix ha annunciato l’uscita mondiale il 4 febbraio 2026 de Il caso Lucy Letby, un documentario di circa 90 minuti che torna su uno dei casi criminali più inquietanti e controversi della storia recente del Regno Unito. Letby, infermiera britannica, è stata condannata nel 2023 per l’omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di altri sette, tutti avvenuti all’interno della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Countess of Chester tra giugno 2015 e giugno 2016.

Dopo un processo lungo, la giuria l’ha dichiarata colpevole e le ha inflitto una pena detentiva a vita senza possibilità di rilascio. Il documentario non segue una "trama" di finzione, ma ricostruisce i fatti reali e le dinamiche che portarono alle accuse e alla condanna: misteriosi decessi e collassi tra i piccoli pazienti, un’analisi statistica inedita, testimonianze mediche, indizi investigativi e la reazione di colleghi, famiglia e opinione pubblica di fronte a una delle figure più disturbanti del panorama criminale recente.

Il caso ebbe un enorme impatto mediatico non solo nel Regno Unito, ma nel mondo intero, e ancora oggi fa discutere. Per conoscere la trama, i risvolti inediti e tutti i colpi di scena, guardate il Video!

