Il caso Lucy Letby, Netflix riapre una profonda ferita nella cronaca britannica: 7 neonati brutalmente uccisi

Netflix ha annunciato l’uscita mondiale il 4 febbraio 2026 de Il caso Lucy Letby, un documentario di circa 90 minuti che torna su uno dei casi criminali più inquietanti e controversi della storia recente del Regno Unito. Letby, infermiera britannica, è stata condannata nel 2023 per l’omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di altri sette, tutti avvenuti all’interno della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Countess of Chester tra giugno 2015 e giugno 2016.

Dopo un processo lungo, la giuria l’ha dichiarata colpevole e le ha inflitto una pena detentiva a vita senza possibilità di rilascio. Il documentario non segue una "trama" di finzione, ma ricostruisce i fatti reali e le dinamiche che portarono alle accuse e alla condanna: misteriosi decessi e collassi tra i piccoli pazienti, un’analisi statistica inedita, testimonianze mediche, indizi investigativi e la reazione di colleghi, famiglia e opinione pubblica di fronte a una delle figure più disturbanti del panorama criminale recente.

Il caso ebbe un enorme impatto mediatico non solo nel Regno Unito, ma nel mondo intero, e ancora oggi fa discutere. Per conoscere la trama, i risvolti inediti e tutti i colpi di scena, guardate il Video!

