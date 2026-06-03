Stephen King torna al cinema: il capolavoro che ha ispirato Stranger Things nelle sale per tre giorni. Stand by Me - Ricordo di un'estate
A quattro decenni dal debutto, il capolavoro di Rob Reiner sul passaggio all'età adulta torna nei cinema italiani l'8, 9 e 10 giugno in versione restaurata 4K.
Il film cult di Rob Reiner tratto da Stephen King, che ha ispirato persino Stranger Things, compie 40 anni e fa un regalo pazzesco a tutti gli amanti del grande cinema. Solo l’8, 9 e 10 giugno torna nelle sale italiane, per la prima volta in uno splendido 4K, Stand by Me – Ricordo di un’estate: un viaggio nostalgico e intenso nell’adolescenza, un’emozione pura, poetica e senza tempo. Correte al cinema!
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