Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stephen King torna al cinema: il capolavoro che ha ispirato Stranger Things nelle sale per tre giorni. Stand by Me - Ricordo di un'estate

A quattro decenni dal debutto, il capolavoro di Rob Reiner sul passaggio all'età adulta torna nei cinema italiani l'8, 9 e 10 giugno in versione restaurata 4K.

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist – Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Il film cult di Rob Reiner tratto da Stephen King, che ha ispirato persino Stranger Things, compie 40 anni e fa un regalo pazzesco a tutti gli amanti del grande cinema. Solo l’8, 9 e 10 giugno torna nelle sale italiane, per la prima volta in uno splendido 4K, Stand by Me – Ricordo di un’estate: un viaggio nostalgico e intenso nell’adolescenza, un’emozione pura, poetica e senza tempo. Correte al cinema!

Salute

Herpes zoster e diabete

Fragilità, prevenzione e vaccinazione

LEGGI

Personaggi

Kylie Minogue

Kylie Minogue
Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti
Neva Leoni

Neva Leoni
Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963