Il Blindato Dell’Amore, Eddie Murphy tra rapine, ex amori e milioni da rubare su Prime Video: tutte le curiosità sul film Eddie Murphy torna all’azione in Il Blindato Dell’Amore: tra rapine folli, passioni pericolose e colpi di scena, il nuovo film su Prime Video è puro caos comico

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il re della comicità è tornato. Eddie Murphy sbarca su Prime Video con Il Blindato dell’Amore (The Pickup), una action comedy in uscita oggi, 6 agosto. Questa volta la storia è particolare: ruota attorno a furgoni blindati, rapine fallite e improbabili alleanze, unendo due generazioni di comici in una miscela esplosiva di esperienza e freschezza. Diretto da Tim Story, il film offre azione, colpi di scena e umorismo pungente, garantendo un divertente mix di risate e adrenalina. Di seguito, troverete tutti i dettagli e qualche curiosità.

Di cosa parla The Pickup – Il Blindato Dell’Amore?: La trama e il cast

Come vi abbiamo anticipato, da oggi (6 agosto) nel catalogo Prime Video è disponibile un nuovo titolo, The Pickup – Il Blindato Dell’Amore, un film d’azione comico che mescola comicità, pura action e tanto divertimento. Il film, diretto da Tim Story, racconta la vicenda di Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson), due guardie giurate con personalità completamente diverse che lavorano insieme. Durante un normale prelievo di denaro, i due si ritrovano invischiati in una trappola orchestrata da una banda di criminali spietati e ben organizzati. A capo del gruppo c’è Zoe (Keke Palmer), una mente brillante con un piano molto più elaborato rispetto al solito colpo in banca. Intrappolati in una situazione fuori controllo, Russell e Travis dovranno affrontare pericoli estremi, tensioni crescenti e dilemmi morali, imparando a convivere con le loro differenze e, soprattutto, lottando per sopravvivere a una giornata che sembra non avere fine.

Nel cast troviamo anche: Eva Longoria, Jack Kesy, Marshawn Lynch, Andrew Dice Clay, Ismael Cruz Cordova.

Tutte le curiosità sul film Il Blindato Dell’Amore

La pellicola è una produzione di Amazon MGM Studios, con Eddie Murphy e Tim Story che partecipano anche come produttori tramite le loro società. Le riprese si sono svolte ad Atlanta nell’aprile 2024, periodo in cui un incidente sul set, coinvolgendo un blindato e un’automobile, ha provocato alcuni infortuni tra i membri della troupe. Il trailer italiano, rilasciato a metà giugno 2025, ha evidenziato il contrasto tra la "vecchia scuola" e la "nuova generazione", mostrando Murphy e Davidson fianco a fianco, pur senza raggiungere una perfetta armonia. Infatti, Russell e Travis incarnano due approcci completamente diversi di fronte alla vita e al rischio. Mentre uno è cauto e meditativo, l’altro agisce d’istinto e senza preavviso. Nonostante queste differenze, si trovano a dover lavorare insieme.

Se abbiamo suscitato il vostro interesse, non dovete fare altro che collegarvi alla piattaforma Prime Video e godervi la visione di questo film in streaming, soprattutto se volete trascorrere una serata tranquilla e divertente.

