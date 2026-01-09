Trova nel Magazine
Colpaccio per Prime Video: la prima serie italiana nominata agli Annie Awards è targata Amazon

La serie d'animazione di Salvo Di Paola e Nicolò Cuccì diventa il primo prodotto italiano nominato al prestigioso premio internazionale

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il Baracchino, la serie animata per adulti Amazon Original creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola è stata nominata agli Annie Awards, il più prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla categoria e considerato "l’Oscar dell’animazione". La sceneggiatura della serie è curata da Matteo Calzolaio, Nicolò Cuccì, Salvo Di Paola e Tommaso Renzoni, mentre la produzione è di Lucky Red e Megadrago, in collaborazione con Prime Video.

Il Baracchino di Amazon Prime Video nominata agli Annie Awards

La candidatura de Il Baracchino agli Annie Awards, gli "Oscar dell’animazione", arriva nella sezione Miglior Episodio Televisivo per adulti (Best TV/Media – Mature). In competizione ci sono serie iconiche come South Park e Bob’s Burgers, accanto a progetti di scala globale come K-pop Demon Hunters di Sony Animation ed Elio di Pixar. Si tratta di un primato per l’Italia. Il Baracchino diventa, infatti, la prima serie animata nostrana a ricevere una nomination agli Annie Awards. Il premio è stato storicamente riservato a progetti celebri come I Simpsons, Futurama, Blue Eye Samurai e Rick e Morty, per citare l’animazione per adulti, oltre ovviamente a capolavori Pixar come Inside Out, Coco o classici come Il Re Leone, Kung Fu Panda e tanti altri ancora.

La serie è stata sviluppata mediante il software Blender, stesso strumento utilizzato, ad esempio, per il film d’animazione premio Oscar del 2025 Flow. Grazie a un lavoro certosino sono state mescolate diverse tecniche di animazione, dal 3D alla stop-motion, dall’animazione tradizionale 2D all’uso di pupazzi e marionette. A distanza di 6 mesi dal suo lancio su Amazon Prime Video dello scorso giugno, Il Baracchino torna a far parlare di sé con un riconoscimento su scala globale che premia l’audacia del progetto di Cuccì e Di Paola. Un segnale importante per il mercato dell’animazione italiano.

L’incredibile cast di attori de Il Baracchino e dove vederlo in streaming

La serie di Cuccì e Di Paola non è solo un piccolo gioiello dell’animazione, ma vanta anche un cast stellare che dà vita, nell’arco di sei episodi, auna galleria di tragicomici personaggi impossibili da dimenticare. Nel cast de Il Baracchino troviamo, infatti, Pilar Fogliati, Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Frank Matano, Edoardo Ferrario, Stefano Rapone, Luca Ravenna, Daniele Tinti, Michela Giraud, Yoko Yamada e Salvo Di Paola.

Il Baracchino è disponibile in streaming nel catalogo di Amazon Prime Video.

