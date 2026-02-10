Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ignazio Moser, addio alla TV e dolce annuncio: “Ora il secondo figlio”, la reazione di Cecilia Rodriguez

Il marito della sorella di Belen si è confessato in una lunga intervista, ammettendo la volontà di chiudere con il mondo dello spettacolo. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ignazio Moser chiude con la televisione e non nasconde il desiderio di un secondo figlio. Il marito di Cecilia Rodriguez lo ha confessato in un’intervista inedita, ammettendo l’intenzione di fare un passo indietro rispetto agli impegni sul piccolo schermo. E soprattutto, dalle parole dell’influencer è emerso il sogno di avere un altro bambino insieme alla sua compagna. Tema sul quale anche Cecilia avrebbe le idee molto chiare. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Ignazio Moser, la scelta di un secondo figlio con Cecilia Rodriguez

"Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi", ha dichiarato Ignazio Moser nella sua intervista al magazine Nuovo Tv. Della stessa opinione sembra essere anche Cecilia, che ha aggiunto: "Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare. Spero che la seconda gravidanza arrivi prima rispetto alla prima". Dopo anni di tentativi senza successo, Ignazio e Cecilia hanno avuto la prima bambina a ottobre scorso, come ha ricordato lo stesso Moser.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Dopo tanti tentativi naturali abbiamo intrapreso un percorso di fecondazione in vitro", ha spiegato l’influencer, aggiungendo con franchezza che forse hanno insistito troppo a lungo prima di chiedere aiuto alla scienza. Un racconto senza filtri, con cui l’ex gieffino ha voluto anche lanciare un messaggio: "La scienza porta grandi vantaggi e permette alle persone di realizzare il sogno di diventare genitori senza subire troppe sofferenze". Parole che suonano come un invito a non aspettare troppo, a non farsi divorare dai dubbi e dalla speranza di farcela da soli quando esistono strade sicure ed efficaci.

L’addio alla TV di Ignazio Moser

Nel frattempo, la vita da papà sta trasformando Ignazio in un genitore dolcissimo e, a suo dire, forse anche un po’ troppo premuroso. Ha ammesso candidamente di viziare molto la piccola Clara, di correre a prenderla in braccio al primo capriccetto e di averla più volte accolta nel lettone, nonostante tutti i buoni propositi iniziali. "Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo: non sai mai davvero cosa sia giusto o sbagliato", ha confessato.

Ma c’è anche un’altra novità emersa dall’intervista di Moser. Ignazio avrebbe infatti deciso di dire addio alla tv, perché a quanto pare il piccolo schermo non fa più parte dei suoi piani. "Deve piacerti e devi esserne portato: non credo sia il mio caso", ha spiegato senza troppi giri di parole, pur tenendo a precisare di non rinnegare nulla del suo passato. È stato proprio il Grande Fratello Vip, in fondo, a renderlo popolare e a fargli incontrare Cecilia, all’epoca ancora fidanzata con Francesco Monte. Da quel reality è nata poi una storia d’amore che ha conquistato il pubblico e che oggi si è trasformata in una vera e propria famiglia.

"L’imprenditore mi riesce meglio", ha concluso quindi Ignazio, rivendicando con orgoglio una dimensione più concreta e lontana dai riflettori.

Potrebbe interessarti anche

Belen - Ignazio Moser

Belen chiude la 'guerra' contro Ignazio Moser: il gesto a Natale verso il cognato che non passato inosservato

Il Natale che ha cancellato i rancori: Belen Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo unit...
Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo: "Clarita non rimarrà figlia unica, tra un po' ci rimettiamo al lavoro"

La coppia, ospite di Silvia Toffanin domenica 30 novembre racconta le emozioni dell'...
Belen - Ignazio Moser

Belen, il cognato Ignazio Moser “furioso” con lei (dopo il parto di Cecilia Rodriguez): cosa è successo

Continuano le tensioni tra la showgirl argentina e l’influencer trentino (marito di ...
Belen e Cecilia Rodriguez

“Benvenuta Clara Isabel”, Belen ‘anticipa’ l’annuncio di Cecilia Rodriguez (ma poi ci ripensa). Cosa è successo

Cecilia Rodriguez ha annunciato l’arrivo della piccola Clara Isabel. Alcune ore prim...
Ignazio Moser - Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori, nata Clara Isabel: il dolce annuncio social

La prima figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è nata oggi alle 17.25: il tene...
Cecilia Rodriguez neo mamma, Belen in silenzio dopo la gaffe. Le parole di mamma Veronica Cozzani

Cecilia Rodriguez neo mamma, Belen in silenzio dopo la gaffe. Le parole di mamma Veronica Cozzani

Dopo lo spoiler, la showgirl è entrata in silenzio stampa, mentre la nonna e il neo ...
Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez, il parto è vicino: il (dolcissimo) indizio sui social della sorella di Belen

La sorella di Belén Rodríguez si prepara ad accogliere la piccola Clara Isabel, che ...
Belen, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Belen, pace ufficiale con Cecilia e Ignazio: la foto di mamma Veronica che mette a tacere i rumors

Le sorelle Rodriguez e Moser sono apparsi per la prima volta nello stesso scatto, do...
Cecilia e Belen Rodriguez

Cecilia Rodriguez torna a casa con la piccola Clara, ma Belen fa scoppiare un nuovo caso: "Dov'è la sorella?"

Dolce incontro con Luna Marì per la nuova arrivata, ma l’assenza di Belen non passa ...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Virginia Stablum

Virginia Stablum
Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez
Il conduttore Claudio Lippi

Claudio Lippi
Chiara Cainelli

Chiara Cainelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963