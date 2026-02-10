Ignazio Moser, addio alla TV e dolce annuncio: “Ora il secondo figlio”, la reazione di Cecilia Rodriguez Il marito della sorella di Belen si è confessato in una lunga intervista, ammettendo la volontà di chiudere con il mondo dello spettacolo. Ecco tutti i dettagli.

Ignazio Moser chiude con la televisione e non nasconde il desiderio di un secondo figlio. Il marito di Cecilia Rodriguez lo ha confessato in un’intervista inedita, ammettendo l’intenzione di fare un passo indietro rispetto agli impegni sul piccolo schermo. E soprattutto, dalle parole dell’influencer è emerso il sogno di avere un altro bambino insieme alla sua compagna. Tema sul quale anche Cecilia avrebbe le idee molto chiare. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Ignazio Moser, la scelta di un secondo figlio con Cecilia Rodriguez

"Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi", ha dichiarato Ignazio Moser nella sua intervista al magazine Nuovo Tv. Della stessa opinione sembra essere anche Cecilia, che ha aggiunto: "Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare. Spero che la seconda gravidanza arrivi prima rispetto alla prima". Dopo anni di tentativi senza successo, Ignazio e Cecilia hanno avuto la prima bambina a ottobre scorso, come ha ricordato lo stesso Moser.

"Dopo tanti tentativi naturali abbiamo intrapreso un percorso di fecondazione in vitro", ha spiegato l’influencer, aggiungendo con franchezza che forse hanno insistito troppo a lungo prima di chiedere aiuto alla scienza. Un racconto senza filtri, con cui l’ex gieffino ha voluto anche lanciare un messaggio: "La scienza porta grandi vantaggi e permette alle persone di realizzare il sogno di diventare genitori senza subire troppe sofferenze". Parole che suonano come un invito a non aspettare troppo, a non farsi divorare dai dubbi e dalla speranza di farcela da soli quando esistono strade sicure ed efficaci.

L’addio alla TV di Ignazio Moser

Nel frattempo, la vita da papà sta trasformando Ignazio in un genitore dolcissimo e, a suo dire, forse anche un po’ troppo premuroso. Ha ammesso candidamente di viziare molto la piccola Clara, di correre a prenderla in braccio al primo capriccetto e di averla più volte accolta nel lettone, nonostante tutti i buoni propositi iniziali. "Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo: non sai mai davvero cosa sia giusto o sbagliato", ha confessato.

Ma c’è anche un’altra novità emersa dall’intervista di Moser. Ignazio avrebbe infatti deciso di dire addio alla tv, perché a quanto pare il piccolo schermo non fa più parte dei suoi piani. "Deve piacerti e devi esserne portato: non credo sia il mio caso", ha spiegato senza troppi giri di parole, pur tenendo a precisare di non rinnegare nulla del suo passato. È stato proprio il Grande Fratello Vip, in fondo, a renderlo popolare e a fargli incontrare Cecilia, all’epoca ancora fidanzata con Francesco Monte. Da quel reality è nata poi una storia d’amore che ha conquistato il pubblico e che oggi si è trasformata in una vera e propria famiglia.

"L’imprenditore mi riesce meglio", ha concluso quindi Ignazio, rivendicando con orgoglio una dimensione più concreta e lontana dai riflettori.

