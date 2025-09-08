Ignazio Boschetto, è nato il primo figlio del cantate de Il Volo: "A casa con il nostro piccolino" Il tenore e la modella Michelle Bertolini sono diventati genitori del loro primogenito Gabriele: il dolce post per dare la notizia.

Un orsetto di peluche celeste e tanti palloncini. Così il cantante de Il Volo Ignazio Boschetto e la moglie, la modella italo-venezuelana Michelle Bertolini, hanno annunciato sui social la nascita del loro primogenito Gabriele. La notizia, arrivata ieri, domenica 7 settembre 2025, è apparsa nelle loro storie Instagram dove, a corredo dell’immagine del pupazzo, capeggia la scritta: "A casa con il nostro piccolino". I due neo-genitori hanno deciso, per ora, di non pubblicare foto del neonato, ne di dare ulteriori dettagli sul parto e il giorno preciso della nascita, che presumibilmente è avvenuto qualche giorno prima del ritorno a casa in tre.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono diventati genitori

Il cantate de Il Volo, Ignazio Boschetto è diventato papà. L’annuncio della nascita del piccolo Gabriele è arrivato a mezzo social, con una storia condivisa su Instagram anche dalla mamma del neonato, Michelle Bertolini. Anche la notizia della gravidanza arrivò con un post: "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu", scrivevano i due ad aprile scorso, postando una dolcissima foto in cui il tenore bacia il pancione appena pronunciato della futura mamma.

Ignazio Boschetto, la scoperta di aspettare un maschio: "Pensavamo fosse femmina"

L’annuncio della gravidanza, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, lo fecero su Instagram il 10 aprile del 2025. Solo 19 giorni dopo, la coppia tornò sul social con un video, spiegando ai fan di aver avuto una sorpresa: "L’altro giorno abbiamo un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina. Poi abbiamo fatto la morfologica e abbiamo saputo che è maschio", avevano detto sorridenti, svelando anche che invece di Bianca, il nome scelto era Gabriele.

L’ultimo post prima della nascita, invece, risale al 25 agosto, quando Boschetto condivideva con i fan la sua impazienza: "Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia. Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro". Sotto alle foto di coppia, tanti messaggi di affetto, dai cuori di Federica Panicucci, alle parole di Elisa D’Ospina e Alessandra Tripoli.

