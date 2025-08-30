Iginio Massari compie 83 anni e li festeggia in un modo incredibile: "Volevo sentirmi vivo" Il più famoso pastry chef italiano e personaggio tv, si regala la possibilità di volare per il suo compleanno

Che Iginio Massari sia un signore già di una certa età, ma senz’altro ancora pieno di vita, di carattere e di curiosità, oltre che di creatività e di talento con cui regala al mondo le sue dolci creazioni, lo sapevamo tutti, ma che arrivasse a celebrare i suoi ben 83 anni in un modo veramente incredibile per i più, non potevamo certo aspettarcelo.

Si rimane infatti, davvero increduli, capitando sul profilo Instagram del più famoso pastry chef italiano, e ormai anche ben noto personaggio televisivo, nel vedere il video che lo ritrae intento a celebrare in un modo davvero unico il suo ottantatreesimo compleanno. Niente torta o candeline, anche se immaginiamo che dopo "l’impresa" il re dei pasticceri abbia festeggiato con un dolce davvero speciale nel gusto e nella forma, su cui avrà potuto spegnere le immancabili ottantatre fiammelle di buon augurio.

Iginio Massari a 83 anni si regala un volo su una zipline

Quello che più ha attirato l’attenzione di fan e follower nel giorno del suo compleanno, sul profilo Instagram di Iginio Massari è stato un video che lo ritraeva in tutt’altre faccende affaccendato. Un video che lo mostrava, per la precisione, sospeso nel vuoto a chilometri di altezza dal suolo, in un monumentale scenario montagnoso e imbracato di tutto punto, dalla testa ai piedi. Protetto da un caschetto verde ben piantato in testa, bardato di ogni altra protezione necessaria a garantire la sicurezza di un’impresa che, a quell’età, appare ancor più spericolata del solito, l’inarrestabile Iginio Massari ha voluto regalarsi per questo compleanno così importante, la possibilità di volare, letteralmente. Un sogno che hanno in molti, che oggi si può trasformare in una vera esperienza, a patto che si abbia abbastanza fegato per tuffarcisi. E al pasticcere più amato d’Italia il carattere come tutti sanno, e il coraggio, come si scopre oggi, non manca davvero.

"Volevo sentirmi vivo", è l’unica, scarna ma efficace didascalia del video in cui si vede Iginio Massari tuffarsi con grande entusiasmo nell’avventura di un volo su un zip line, scivolando tra nebbia, boschi, vette. immagini che testimoniano un’esperienza che, già solo a guardarla, regala un grande senso di libertà, euforia e potenza, figuriamoci a viverla di prima persona. Un modo davvero unico per celebrare 83 anni di vita davvero vissuti fino in fondo, con grande gioia e tanto spirito. Perché, é proprio quella dello spirito la nostra vera età, altro che anagrafe! E lo spirito di Iginio Massari è quello di un uomo molto più giovane di tanti giovani contemporanei.

