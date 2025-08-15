If You Love, tutte le location iconiche e mozzafiato degli episodi della serie turca con Kerem Bürsin L’amata serie di Canale 5 ha conquistato gli italiani sia per la trama che per la stupenda cornice scenografica che circonda i protagonisti: scopriamo di più.

If You Love è una serie romantica turca che ha letteralmente conquistato sia il pubblico turco che quello italiano. La storia raccontata ruota attorno ad Ateş (Kerem Bürsin) un uomo carismatico ma emotivamente distante, cresciuto lontano dalla famiglia. La sua vita cambia quando il ritorno in Turchia per affari lo costringe a confrontarsi con il proprio passato. Nel suo percorso incontra Leyla (Hafsanur Sancaktutan) una giovane donna intelligente e indipendente, che vive di espedienti ma nasconde un cuore sincero. L’incontro tra i due, inizialmente pieno di diffidenze e battute pungenti, si trasforma pian piano in un legame che mette alla prova entrambi, costringendoli a rivedere la propria idea di fiducia, amore e appartenenza. La presenza di Kerem Bürsin, attore già amatissimo per Love Is in the Air, la trama romantica e sconvolgente, e i paesaggi mozzafiato della Turchia, hanno contribuito a far diventare If You Love uno dei progetti televisivi più amati del momento. Scopriamo allora qualcosa in più sui luoghi in cui la serie è stata girata.

If You Love, la serie girata nel cuore di Istanbul

Molte scene della serie If You Love sono state girate nel cuore della città di Istanbul, metropoli che si estende tra Europa e Asia, ricca di storia e monumenti iconici. Istanbul si presenta come una cornice perfetta per scandire il ritmo delle vicende che vedono al centro i due protagonisti, tra strade eleganti, palazzi antichi, vivaci mercati e scorci sul Bosforo. Nella serie, questa scelta si traduce in ambientazioni che alternano la frenesia della vita urbana con scorci romantici e mozzafiato.

If You Love sbarca a Muğla: la città costiera dalle atmosfere accattivanti

Parte della serie è poi stata girata a Muğla, una città costiera situata nella regione sud-occidentale della Turchia che, dopo gli scorci della metropoli affollata di Istanbul, regala alla serie una dimensione totalmente diversa. Celebre per il suo mare cristallino, le spiagge pittoresche, le casette in stile ottomano e i porticcioli incantevoli, come quelli di Bodrum, Marmaris o Fethiye, Muğla introduce alla narrazione della serie atmosfere più rilassate e panorami mozzafiato, che fanno da sfondo ai momenti di riflessione, connessione e fuga dalla quotidianità metropolitana dei protagonisti.

In altre parole: Istanbul incarna la dinamicità, il lusso e la profondità emotiva della serie, con quartieri eleganti, vie animate e panorami che parlano di storie familiari e ritorni inattesi. Muğla, al contrario, offre un respiro più aperto e romantico: mare turchese, architettura tradizionale, paesaggi rilassanti che diventano il luogo ideale per momenti di introspezione.

Tutto questo e molto di più nella serie If You Love attualmente disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

