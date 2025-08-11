If You Love, anticipazioni: Ates e Leyla (finalmente) travolti dalla passione
Intrighi, passioni, grandi storie, colpi di scena e tantissime emozioni: scopriamo le anticipazioni di questa settimana
Intrighi, passioni, grandi storie, colpi di scena e tantissime emozioni. Ecco il menù che offre la nuova soap opera turca agli spettatori del pomeriggio di Canale 5. In questa caldissima estate 2025 questa nuova serie ha già catturato il pubblico e promette di ripetere il successo di tutte quelle che la hanno preceduta. Scopriamo cosa dovranno aspettarsi i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset con tutte le anticipazioni di If You Love della settimana e le trame delle nuove puntate giorno per giorno, da lunedì 11 agosto fino a giovedì 14 agosto. La soap infatti, si fermerà per la festa di Ferragosto.
If you love: anticipazioni lunedì 11 agosto
Dopo aver parlato con Leyla, Ates decide di montare una tenda da campeggio così da non dover eliminare tutti gli oggetti a cui i suoi fratelli adottivi sono molto legati. Nel frattempo, Fusun confida a Ilgaz che è necessario separarsi da Leyla: devono trovare un modo per farla allontanare dal lavoro licenziandola. Ates, intanto, prosegue con le modifiche all’interno dell’azienda familiare e assume Bige con l’intento di farle prendere il posto della zia. Poco dopo, viene a sapere che Fusun aveva corrotto l’intero team e che Berit era stata nascosta dai fratelli con la complicità della stessa donna. A quel punto, capisce che deve assolutamente reintegrare Leyla al suo posto di lavoro.
If you love: anticipazioni martedì 12 agosto
Ates si ritrova davvero nei guai: i vestiti già realizzati non trovano l’approvazione dei clienti e lui rifare tutto da capo entro la scadenza di soli quattro giorni. Nel frattempo, la famiglia Arcali è in subbuglio, poichè si sta preparando a un evento davvero importante in cui verrà presentata la nuova collezione. Il pezzo forte è un abito straordinario, che Ates desidera venga indossato da Leyla, ma questa decisione suscita la gelosia di Bige. Alla fine della serata, tra i due scatta un bacio, ma il giorno dopo Ates non avrà alcun ricordo di quell’episodio.
If you love, mercoledì 13 agosto
Ilgaz e Barriz sono stati arrestati e Ates corre al commissariato per capire cosa sia successo. La famiglia Arcali viene invitata per un’attività di team building a una giornata che si svolge in un bosco, e mentre Ates sta svolgendo le attività viene colpito dal ricordo del bacio con Leyla.
Giovedì 14 agosto 2025
Grossi problemi in azienda: Bige viene a sapere che il fornitore non evaderà l’ordine del tessuto che aveva richiesto. Trovandosi in seria difficoltà, lei ed Ates pensano di andare alla ricerca di un altro fornitore. Hasan, invece, scopre la truffatrice nella tenuta. Leyla, per giustificare la sua presenza lì, gli rifila una bugia. Nel frattempo, Ilter chiede a Yakup di acquistare un violino a Galata per Ilgaz, ma non si capiscono, e cominciano a litigare.
