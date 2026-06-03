Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo pronta alle nozze: il regalo (a sorpresa) di Gianluca Torre e Mariana D'Amico Ida Di Filippo, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, si sposa. I colleghi Torre e Mariana D'Amico le faranno un regalo speciale.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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I fan di Casa a Prima Vista non sono più nella pelle da quando hanno appreso la notizia delle nozze imminenti di Ida Di Filippo. L’agente immobiliare del rinomato programma tv pronuncerà infatti il fatidico sì con lo storico compagno Pietro Albano dopo più di tredici anni di fidanzamento. Il matrimonio avrà luogo nel mese di settembre in provincia di Salerno.

La proposta di matrimonio è stata fatta in barca, con una sorpresa graditissima organizzata davanti ai Faraglioni di Capri. Il futuro marito della Di Filippo ha 35 anni, è originario anche lui del Sud Italia e lavora all’Ospedale Niguarda di Milano come infermiere. All’evento sono attesi circa 200 invitati tra cui anche dei famosi volti del programma come – appunto – Gianluca Torre e Mariana D’Amico.

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La sorpresa di Gianluca Torre e Mariana D’Amico per la loro amica Ida Di Filippo

In un’intervista rilasciata per il giornale Leggo, l’agente immobiliare Gianluca Torre ha fatto sapere di essere in attesa del grande giorno, quello in cui la sua amica e collega Ida Di Filippo coronerà il suo sogno d’amore. Lui ha anche detto che le nozze si terranno nel primo weekend di settembre e che lui e Mariana avranno un ruolo importante, dato che saranno presenti anche come testimoni d’onore.

A proposito del regalo di nozze, lui stesso ha dichiarato che di certo non mancherà la lista nozze ma che – insieme alla D’Amico – ha in mente anche un dono molto speciale per lei che è da diverso tempo una sincera compagna di lavoro e una grande amica.

Il presente e il futuro di Gianluca Torre

Sempre nella stessa intervista, Gianluca Torre ha anche parlato di come sta procedendo la sua attività professionale, affermando di aver continuato a lavorare come agente immobiliare nonostante il successo ottenuto con il programma di Warner Bros. Discovery. "Mi sono circondato di collaboratori molto forti nei rispettivi ambiti" – ha continuato – "con procedure precise, perché altrimenti sarebbe stato impossibile gestire contemporaneamente tv, podcast e vendita di case di pregio".

Torre ha lavorato in continuazione – sette giorni su sette – per due anni e mezzo, ma ora sta avendo la possibilità di godersi anche qualche giorno libero. Questa nuova routine è stata possibile grazie alla sua capacità di organizzazione, che gli ha permesso di dividersi tra immobiliare, tv e social. In questo ultimo periodo, l’agente immobiliare di Casa a Prima Vista ha ripreso anche ad allenarsi – come dichiarato da lui – oltre che a correre e cantare.

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