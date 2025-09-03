Ida Di Filippo sposa Pietro Al Bano: chi è il futuro marito della ‘regina’ di Casa a Prima Vista La protagonista dello show di Real Time ha annunciato le nozze imminenti con un video su Instagram. Nelle immagini, la proposta in barca ai Faraglioni di Capri. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

Fiori d’arancio in vista per una delle star più amate della tv italiana. Ida Di Filippo, volto di punta di Casa a Prima Vista su Real Time, ha sorpreso i suoi fan annunciando ufficialmente il fidanzamento e le nozze imminenti con il compagno storico Pietro Al Bano. La notizia, lanciata sui social con un video emozionante, ha subito fatto il giro del web, tra scene da film – evidente il riferimento a Rose e Jack di Titanic-, romanticismo puro e quel tocco di italianità che non guasta mai. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Ida Di Filippo, l’annuncio delle nozze con Pietro Al Bano

La proposta di matrimonio è arrivata quando Ida meno se lo aspettava, a bordo di una barca ormeggiata di fronte ai suggestivi Faraglioni di Capri, uno degli scorci più iconici dell’amore made in Italy. Ad orchestrare il tutto, il compagno Pietro Al Bano, che per l’occasione ha voluto rivivere una delle scene più famose della storia del cinema: la posa di Rose e Jack sul Titanic.

Immersa nel blu, con le braccia aperte al vento e il compagno che la stringe forte, Ida Di Filippo ha vissuto un momento tra realtà e sogno. Solo dopo qualche istante ha però realizzato che la proposta era vera, e lasciandosi travolgere dall’emozione ha pronunciato il suo ‘sì’. Mentre Pietro è corso a portarle un immenso mazzo di rose rosse.

Chi è Pietro Al Bano, il futuro marito di Ida Di Filippo

Infermiere presso l’ospedale Niguarda di Milano, di Pietro Al Bano i social restituiscono la figura di un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, e più giovane di otto anni rispetto alla star di Casa a Prima Vista. La differenza d’età non pesa però nella quotidianità della coppia, che pare stare insieme dal lontano 2014. E la profondità del rapporto tra i due è testimoniata dal messaggio che Ida, sotto il video della proposta di matrimonio, ha deciso di dedicare al futuro marito.

"A volte le parole non bastano per descrivere quello che si prova", ha scritto la Di Filippo. "Da quando per la prima volta ci siamo parlati…guardati…io nei tuoi occhi mi sono persa oggi come allora mi batte forte il cuore perché questo è davvero un amore immenso! Sì…all’amore della mia vita. Sì…al migliore amico. Sì…al mio confidente. Sì…alla mia spalla. Sì…alla mia bussola (senza di te mi perderei davvero e lo sai!). Sì perché da quando ci siamo conosciuti mi hai travolto con un amore smisurato e ogni giorno mi innamoro sempre più di te! Sì amore….scriviamo un altro pezzo insieme di questa fantastica storia d’amore".

Ora, per Ida e Pietro è tempo di organizzare nozze da sogno. E di diventare ufficialmente una delle favole più belle della tv italiana.

