Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo si sposa e sceglie Gianluca Torre e Mariana D'Amico: il ruolo speciale al matrimonio
Il matrimonio della protagonista di Casa a Prima Vista non sarà soltanto una celebrazione d’amore, ma anche il ritratto dei legami nati lontano dalle telecamere: i colleghi diventano parte della famiglia
Il matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano sarà costruito intorno alle proprie radici, agli affetti più autentici e soprattutto alle persone incontrate lungo il cammino, anche grazie alla televisione. La protagonista di Casa a Prima Vista, tra i volti più riconoscibili del programma di Real Time, ha scelto infatti di tornare nella sua Campania per il giorno più importante. Secondo le anticipazioni di FQMagazine, la cerimonia religiosa è fissata per sabato 5 settembre al Santuario della Madonna del Carmine di Sorrento, un luogo dal forte valore simbolico per celebrare un amore che guarda alle proprie origini. Dopo il rito, la coppia accoglierà oltre 150 invitati in una location ancora segreta, ma con un dettaglio già noto: il ricevimento si svolgerà in una struttura affacciata sul Golfo di Napoli, con una vista suggestiva sul Vesuvio. Una scelta che sembra racchiudere il desiderio degli sposi di portare dentro la loro giornata i panorami e i ricordi della terra che li ha accompagnati.
Il matrimonio di Ida Di Filippo: abito top secret e la torta di Tommaso Foglia
Tra gli elementi più attesi ci sarà anche l’abito della sposa. Ida avrebbe optato per una creazione realizzata esclusivamente per lei, un modello su misura pensato per valorizzare il suo carattere e la sua personalità. Un dettaglio che, nelle intenzioni della futura moglie, dovrà raccontare chi è senza seguire necessariamente i canoni più tradizionali. Il vero cuore del matrimonio sembra essere rappresentato dalle persone che hanno condiviso con Ida momenti importanti. A partire da Tommaso Foglia, chiamato a curare la torta nuziale e la proposta dolciaria del ricevimento. Non una semplice scelta professionale, ma il risultato di un’amicizia nata davanti alle telecamere durante Pazzi di dolci e diventata nel tempo un rapporto profondo. "Non potevo affidare questo momento a qualcuno che non conoscesse davvero la mia storia", sarebbe il senso della scelta della sposa.
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Gianluca Torre e Mariana D’Amico testimoni
E proprio i legami televisivi avranno un ruolo centrale. Gianluca Torre e Mariana D’Amico, colleghi di Ida in Casa a Prima Vista, saranno infatti tra le presenze più significative della giornata. Quello nato come un rapporto di lavoro si è trasformato in un’amicizia fuori dagli schemi, tanto da portarli ad accompagnare Ida in un ruolo speciale: quello di damigelli d’onore. È forse questo l’aspetto più curioso delle nozze: la televisione, spesso considerata un mondo fatto solo di immagine e spettacolo, in questo caso ha lasciato qualcosa di concreto. Non soltanto colleghi di set, ma persone diventate parte della vita privata della sposa. Il matrimonio di Ida Di Filippo sarà quindi una celebrazione d’amore, ma anche una dichiarazione di appartenenza. La Campania farà da sfondo, Pietro Albano sarà il compagno del nuovo capitolo e gli amici conosciuti grazie al lavoro saranno lì a testimoniare quanto alcuni incontri possano superare il confine dello schermo. Un giorno speciale non soltanto per chi pronuncerà il sì, ma anche per chi ha camminato al loro fianco fino ad arrivare all’altare.
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