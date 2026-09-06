Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Casa a prima vista, Ida Di Filippo si è sposata: “Finalmente”. Il sì a Sorrento con Mariana D’Amico e Gianluca Torre (e le nozze in TV)

Ieri - 5 settembre - Ida Di Filippo ha sposato Pietro Albano a Sorrento. Al suo fianco Marianna D’Amico e Gianluca Torre, colleghi e amici di Casa a prima vista.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Casa a prima vista, Ida Di Filippo si è sposata: “Finalmente”, il sì a Sorrento con Mariana D’Amico e Gianluca Torre (e le nozze in TV)
Ufficio stampa Real Time

Il grande giorno di Ida Di Filippo e Pietro Albano si è concluso a Sorrento con il tanto atteso sì. L’agente immobiliare protagonista di Casa a prima vista ieri – sabato 5 settembre 2026 – ha sposato il compagno nella suggestiva cornice del centro storico della cittàdina campana, vivendo una giornata ricca di emozioni e condividendo alcuni momenti speciali con i suoi follower. Accanto a lei, durante la preparazione, c’era Marianna D’Amico, collega del programma di Real Time ma soprattutto amica speciale della sposa. Un legame che va ben oltre il lavoro e che si è ritrovato anche nel giorno più importante per Ida.

Ida Di Filippo di Casa a prima vista

Ida Di Filippo di Casa a prima vista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ida Di Filippo si è sposata: le cerimonia con Marianna D’Amico e Gianluca Torre di Casa prima vista

La mattina delle nozze Ida aveva raccontato sui social tutta la sua emozione per il momento ormai arrivato. "Il grande giorno è arrivato. Spero di non piangere troppo, ma sono felicissima. Vamos. Che questa giornata stupenda abbia inizio": questo il messaggio con cui la sposa aveva dato il via alla giornata più importante.

A condividere con lei le ore della preparazione è stata Marianna D’Amico. La collega e amica speciale di Ida ha scelto di prepararsi insieme alla sposa, vivendo al suo fianco i momenti che hanno preceduto la cerimonia. Un ruolo che testimonia quanto il rapporto tra le due – nato sul set di Casa a Prima vista – sia diventato profondo e solido anche lontano dalle telecamere.

Al fianco di Ida e Marianna, nel giorno delle nozze, c’è stato anche Gianluca Torre, altro volto di Casa a prima vista e componente della squadra milanese insieme alle due colleghe. I tre agenti immobiliari, protagonisti della versione ambientata a Milano, sono infatti molto affiatati anche nella vita privata. Non sorprende, quindi, che entrambi gli amici e colleghi abbiano avuto un ruolo speciale durante il matrimonio: Marianna e Gianluca sono stati i "damigelli" della sposa, accompagnando Ida in una giornata così importante e condividendo con il loro followers alcuni momenti della cerimonia.

Il sì a Piazza Tasso e la festa all’Europa Palace

Ida Di Filippo e Pietro Albano si sono sposati in una chiesa situata in Piazza Tasso, nel pieno centro storico di Sorrento. È stata questa la cornice scelta dalla coppia per pronunciare il fatidico sì e dare ufficialmente inizio alla loro vita da marito e moglie. Dopo la cerimonia, il ricevimento si è svolto al Grand Hotel Europa Palace di Sorrento, dove sono proseguiti i festeggiamenti. A chiudere la giornata è stato uno degli scatti più significativi condivisi da Ida: all’esterno della chiesa, lei e Pietro sono stati immortalati mentre si baciano. Una fotografia accompagnata da una frase semplice ma carica di emozione, che ha sancito pubblicamente la conclusione del grande giorno:

"Finalmente marito e moglie"

Casa a prima vista, il matrimonio di Ida Di Filippo arriva in tv

Il matrimonio di Ida Di Filippo non resterà soltanto nei ricordi degli sposi e degli invitati. Le immagini del grande giorno saranno infatti mostrate in uno speciale televisivo su Real Time, il network che ha contribuito a rendere Ida uno dei volti più conosciuti di Casa a prima vista. Le telecamere dell’emittente hanno infatti seguito alcuni momenti della giornata e permetteranno così al pubblico di vedere più da vicino il matrimonio celebrato a Sorrento, dalla preparazione ai festeggiamenti con imperdibili dietro le quinte.

Potrebbe interessarti anche

Casa a Prima Vista

Mariana D’Amico oltre Casa a Prima vista, il rapporto (unico) con Ida Di Filippo: “In tutte le stagioni”. La dedica prima delle nozze

L’agente immobiliare del programma di Real Time ha parlato del rapporto con le colle...
Ida Di Filippo Casa a prima vista

Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo si sposa e sceglie Gianluca Torre e Mariana D'Amico: il ruolo speciale al matrimonio

Il matrimonio della protagonista di Casa a Prima Vista non sarà soltanto una celebra...
Casa a prima vista

Casa a Prima vista, Gianluca Torre spiffera tutto su Ida Di Filippo e Mariana D'Amico: “Difetti e amicizia, gli autori hanno fatto una scelta ardita”

L’agente immobiliare del programma di Real Time ha parlato del rapporto con le colle...
ida di filippo nozze

Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo pronta alle nozze: il regalo (a sorpresa) di Gianluca Torre e Mariana D'Amico

Ida Di Filippo, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, si sposa. I colleghi Torre...
Casa a prima vista 2026 anticipazioni

Casa a Prima Vista 2026, cosa cambia nella nuova stagione: nuove location, graditi ritorni e cosa vedremo stasera

Il programma cult di Real Time riparte stasera 1 settembre: dalle trasferte in Sicil...
Casa a Prima Vista

Casa a Prima Vista torna su Real Time con tante novità: i protagonisti e cosa cambia nella nuova stagione

Casa a Prima Vista torna su Real Time dall’1 settembre con le conferme dei protagoni...
Valeria Marini

Grande Fratello Vip, Valeria Marini pronta a tornare nel reality per la quarta volta da concorrente: cosa sappiamo finora

Le indiscrezioni sul cast della nuova edizione si fanno più insistenti e, secondo di...
UPAS, Eduardo e Damiano

Un posto al sole, le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio 2026: un protagonista corre un rischio gravissimo

Tutte le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2026: ...
Stasera in tv (30 agosto), Amadeus riaccende La Corrida, Toni Capuozzo da brividi con Papa Giovanni Paolo II

Stasera in tv (30 agosto), Amadeus riappare sul Nove, Toni Capuozzo da brividi con Papa Giovanni Paolo II

Che vedere oggi in prima serata? Il classico di guerra Il ponte sul fiume Kwai su La...

Trenord

Gran Premio d’Italia

Come raggiungere Monza senza stress e con un solo biglietto

LEGGI

Personaggi

Nadia Mayer

Nadia Mayer
Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti
Rosario Monetti

Rosario Monetti
Alessadro Bastoni

Alessandro Bastoni

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963