Casa a prima vista, Ida Di Filippo si è sposata: “Finalmente”. Il sì a Sorrento con Mariana D’Amico e Gianluca Torre (e le nozze in TV)
Ieri - 5 settembre - Ida Di Filippo ha sposato Pietro Albano a Sorrento. Al suo fianco Marianna D’Amico e Gianluca Torre, colleghi e amici di Casa a prima vista.
Il grande giorno di Ida Di Filippo e Pietro Albano si è concluso a Sorrento con il tanto atteso sì. L’agente immobiliare protagonista di Casa a prima vista ieri – sabato 5 settembre 2026 – ha sposato il compagno nella suggestiva cornice del centro storico della cittàdina campana, vivendo una giornata ricca di emozioni e condividendo alcuni momenti speciali con i suoi follower. Accanto a lei, durante la preparazione, c’era Marianna D’Amico, collega del programma di Real Time ma soprattutto amica speciale della sposa. Un legame che va ben oltre il lavoro e che si è ritrovato anche nel giorno più importante per Ida.
Ida Di Filippo si è sposata: le cerimonia con Marianna D’Amico e Gianluca Torre di Casa prima vista
La mattina delle nozze Ida aveva raccontato sui social tutta la sua emozione per il momento ormai arrivato. "Il grande giorno è arrivato. Spero di non piangere troppo, ma sono felicissima. Vamos. Che questa giornata stupenda abbia inizio": questo il messaggio con cui la sposa aveva dato il via alla giornata più importante.
A condividere con lei le ore della preparazione è stata Marianna D’Amico. La collega e amica speciale di Ida ha scelto di prepararsi insieme alla sposa, vivendo al suo fianco i momenti che hanno preceduto la cerimonia. Un ruolo che testimonia quanto il rapporto tra le due – nato sul set di Casa a Prima vista – sia diventato profondo e solido anche lontano dalle telecamere.
Al fianco di Ida e Marianna, nel giorno delle nozze, c’è stato anche Gianluca Torre, altro volto di Casa a prima vista e componente della squadra milanese insieme alle due colleghe. I tre agenti immobiliari, protagonisti della versione ambientata a Milano, sono infatti molto affiatati anche nella vita privata. Non sorprende, quindi, che entrambi gli amici e colleghi abbiano avuto un ruolo speciale durante il matrimonio: Marianna e Gianluca sono stati i "damigelli" della sposa, accompagnando Ida in una giornata così importante e condividendo con il loro followers alcuni momenti della cerimonia.
Il sì a Piazza Tasso e la festa all’Europa Palace
Ida Di Filippo e Pietro Albano si sono sposati in una chiesa situata in Piazza Tasso, nel pieno centro storico di Sorrento. È stata questa la cornice scelta dalla coppia per pronunciare il fatidico sì e dare ufficialmente inizio alla loro vita da marito e moglie. Dopo la cerimonia, il ricevimento si è svolto al Grand Hotel Europa Palace di Sorrento, dove sono proseguiti i festeggiamenti. A chiudere la giornata è stato uno degli scatti più significativi condivisi da Ida: all’esterno della chiesa, lei e Pietro sono stati immortalati mentre si baciano. Una fotografia accompagnata da una frase semplice ma carica di emozione, che ha sancito pubblicamente la conclusione del grande giorno:
"Finalmente marito e moglie"
Casa a prima vista, il matrimonio di Ida Di Filippo arriva in tv
Il matrimonio di Ida Di Filippo non resterà soltanto nei ricordi degli sposi e degli invitati. Le immagini del grande giorno saranno infatti mostrate in uno speciale televisivo su Real Time, il network che ha contribuito a rendere Ida uno dei volti più conosciuti di Casa a prima vista. Le telecamere dell’emittente hanno infatti seguito alcuni momenti della giornata e permetteranno così al pubblico di vedere più da vicino il matrimonio celebrato a Sorrento, dalla preparazione ai festeggiamenti con imperdibili dietro le quinte.
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