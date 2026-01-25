Icardi e Wanda Nara è di nuovo scontro: "Bugiarda patologica" Le parole di Mauro Icardi che torna a scagliarsi contro l'ex moglie Wanda Nara per motivi economici.

Le recenti dichiarazioni distensive di Wanda Nara, che avevano lasciato immaginare un clima più sereno con l’ex marito Mauro Icardi, si sono trasformate nell’ennesimo detonatore di una guerra pubblica che sembra tutt’altro che archiviata. Al centro dello scontro tornano ancora una volta Icardi e Wanda Nara, protagonisti di un botta e risposta durissimo che ha riacceso i riflettori su una separazione ormai diventata un vero caso mediatico.

Icardi e Wanda Nara, le accuse del calciatore

Tutto nasce da un’intervista rilasciata da Wanda a un programma argentino, in cui la showgirl aveva parlato di rapporti civili e contatti frequenti con Mauro Icardi, paragonando il loro legame attuale a quello, ormai pacificato, con l’ex Maxi Lopez. Una versione che, però, non ha trovato alcuna conferma da parte del calciatore. Anzi, la reazione dell’attaccante è stata immediata e feroce, affidata a una serie di storie pubblicate sui social.

Icardi ha smentito in modo netto la narrazione dell’ex moglie, accusandola di costruire una realtà alternativa e definendola senza mezzi termini una "bugiarda patologica". Secondo il calciatore, Wanda continuerebbe a manipolare i fatti per apparire sotto una luce diversa, mentre la situazione reale sarebbe ben più complessa. Nel suo lungo sfogo, Mauro ha tirato in ballo anche questioni legali e patrimoniali, sostenendo di essere stato vittima di accuse infondate e di essere stato allontanato dalle proprie abitazioni sulla base di denunce strumentali.

Il passaggio più pesante riguarda però un presunto ammanco economico. Icardi ha parlato apertamente di sette milioni di euro che gli sarebbero stati sottratti, ribadendo che l’unico legame rimasto con Wanda è quello legato alle figlie. "Non sarà mai parte della mia famiglia", ha scritto, mettendo nero su bianco una rottura che appare definitiva non solo sul piano sentimentale, ma anche su quello umano.

La replica di Wanda Nara non si è fatta attendere e ha cambiato completamente il campo di battaglia. La showgirl ha respinto ogni accusa di furto, sottolineando la propria autonomia economica e rivendicando di non aver mai toccato denaro che non le spettasse. Poi il contrattacco più duro, spostando l’attenzione sui doveri genitoriali: secondo Wanda, Icardi non sarebbe in regola con il mantenimento delle figlie, un’accusa che pesa come un macigno nell’opinione pubblica.

Infine, non è mancata una stoccata sul piano professionale. Wanda ha collegato i recenti errori sportivi di Icardi alle tensioni personali, invitandolo a concentrarsi di più sul campo piuttosto che sulle polemiche social. Ancora una volta, Icardi e Wanda Nara trasformano una separazione privata in uno scontro pubblico, dove accuse personali, soldi e figli diventano armi mediatiche in una guerra che sembra non conoscere fine.

