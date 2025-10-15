Zlatan Ibrahimović, chi è la compagna Helena Seger: la loro vita (da sogno) oltre Milano Da oltre vent’anni accanto a Zlatan Ibrahimović, Helena Seger è la compagna che ha scelto l’amore senza matrimonio, tra Milano e una villa da sogno

Stasera Zlatan Ibrahimović sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di This is Us, dove si racconterà come uomo e non solo come campione. Tra i tanti temi della sua vita, non può mancare la presenza di Helena Seger, la donna che da oltre vent’anni gli è accanto e che ha scelto di non diventare sua moglie. Dietro il carisma e l’ego leggendario di Ibra si nasconde infatti un equilibrio familiare costruito su amore, indipendenza e rispetto reciproco. Helena, ex modella e manager svedese, ha sempre mantenuto una forte identità personale, anche accanto a uno dei calciatori più iconici del mondo.

Perché la compagna di Zlatan Ibrahimović non vuole sposarlo

La loro è una storia solida, ma fuori dagli schemi. Zlatan e Helena stanno insieme da oltre vent’anni e hanno due figli, Maximilian e Vincent, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008. Eppure, nonostante la lunga relazione, non si sono mai sposati. Il motivo? Lo ha raccontato lo stesso Ibrahimović in diverse interviste, compresa quella ad ABtalks, il podcast di Anas Bukhash. «Le ho detto: "Dopo 20 anni meriti di diventare mia moglie"», ha spiegato l’ex attaccante del Milan. «E lei mi ha risposto: "Non ho bisogno di sposarti per stare con te". È forte. Molto forte». Poi ha aggiunto, sorridendo: «Ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda».

Dietro questa scelta c’è una filosofia di vita ben precisa. Helena non ha mai voluto essere "la moglie di", preferendo mantenere la propria indipendenza anche dopo aver lasciato la carriera per occuparsi della famiglia. Nelle parole di Zlatan c’è grande riconoscenza: «Mi ripete sempre di ricordarmi di chi si è preso cura di me negli anni. Lei ha rinunciato alla sua carriera per me, mi ha accompagnato in tutto ciò che ho fatto e ha messo da parte qualsiasi cosa. In una relazione non serve un grande ego, ma un equilibrio 50-50».

Dove vivono Zlatan Ibrahimović e Helena Seger

Oggi Zlatan Ibrahimović si divide tra Milano e Los Angeles, due città che rappresentano le due anime della sua vita: quella professionale e quella privata. A Milano, dove lavora come Senior Advisor per l’AC Milan, vive in un attico di lusso con vista sui grattacieli di Porta Nuova, in uno dei complessi residenziali più esclusivi della città. Lì, tra design contemporaneo e comfort di altissimo livello, Ibra ha costruito il suo quartier generale milanese.

Oltre oceano, invece, la famiglia Ibrahimović-Seger possiede una villa da sogno a Beverly Hills. È lì che Helena e i due figli trascorrono la maggior parte del tempo, circondati dal verde e dalla privacy, lontani dai riflettori del calcio europeo. Nonostante il lusso, la loro vita americana ha ritmi semplici: i ragazzi vanno a scuola in bicicletta e Zlatan si occupa spesso dei compiti, come ha raccontato con orgoglio.

