Un legame nato sotto le luci di Too Hot To Handle, cresciuto tra viaggi, momenti condivisi e tante apparizioni social. Sembrava una storia destinata a durare, ma a distanza di mesi le cose hanno preso un’altra piega. Ibiza Altea ha deciso di raccontare pubblicamente come stanno le cose con Daniele Iaià, e le sue parole non sono passate inosservate.

Dall’amore a Too Hot to Handle, ai problemi lontano dalle telecamere

Fin dal loro primo incontro all’interno del programma, l’intesa era stata evidente. Il colpo di fulmine li aveva portati a conoscersi meglio giorno dopo giorno, fino a uscire insieme dal reality. Dopo la fine delle registrazioni, erano arrivati anche conferme e gesti simbolici, come quella collana che Ibiza aveva continuato a indossare. In più di un’occasione, lei aveva ammesso di essere molto presa, lasciando intendere che la relazione stesse andando avanti anche lontano dalle telecamere.

Ibiza Altea conferma la rottura con Daniele Iaià

Nelle ultime settimane, però, i fan avevano iniziato a notare segnali di distanza. E ieri sera è arrivato l’annuncio ufficiale: Ibiza ha scelto di comunicare sui social la rottura per mettere fine alle supposizioni e chiarire la situazione. In un lungo post su Instagram, ha ripercorso la loro storia e spiegato le sue ragioni: "L’ho tenuta addosso anche quando non parlava più di me. All’inizio sembrava un gesto sincero. Un simbolo di qualcosa che, per un attimo, ho creduto potesse essere reale. È stato bello, sì. È stato vero nel reality, e anche dopo. Ci ho creduto con presenza, intenzione, amore. E ho dato tutto: tempo, spazio, denaro e possibilità. Mi hai seguita ovunque, o forse ero io a portarti con me. Tra viaggi, esperienze, occasioni che non ti appartenevano ancora. E guardandoti ora, so che sei stato solo un riflesso. Un’ombra della mia storia, non un protagonista. Mi pento di aver aperto così tanto il mio mondo a chi, in fondo, voleva solo usarlo. A chi ha giocato con i sentimenti per rendere vendibile una narrazione. Una relazione da esibire, più che da vivere. Una finzione curata per mantenere l’immagine pulita, mentre dietro c’era il vuoto. Poi la collana ha iniziato a pesare. Non per il metallo. Ma per tutto ciò che mi ricordava. E oggi, finalmente, la tolgo. Con lucidità, senza rabbia. Perché a forza di portarti con me, avevo dimenticato la parte più importante: restare fedele a me stessa. E voglio chiarire che la relazione è stata vera, almeno per me. Ma io non ho bisogno di questo tipo di hype. I miei sentimenti non sono in vendita".

Un capitolo chiuso tra ibiza e Daniele

Insomma, parole che dipingono una situazione tutt’altro che idilliaca, ma che soprattutto non renderebbero Daniele il gentleman d’altri tempi attraverso cui si sarebbe presentato nel reality. Confessioni che lasciano poco spazio ai dubbi e che fanno intuire un distacco non privo di delusione. Per ora Daniele non ha replicato, mantenendo il silenzio. Ibiza, invece, ha voluto chiudere in modo netto, con il gesto simbolico di togliere quella collana che per mesi aveva rappresentato un legame speciale. Una scelta che, al di là della curiosità dei fan, segna la fine di una storia che per lei è stata importante.

