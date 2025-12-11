Young Sheldon è cresciuto, la star della serie torna in TV tra poker e risate folli: dove lo vedremo Dopo il successo di Young Sheldon, Iain Armitage entra nel cast di Ghosts: star di un episodio speciale tra colpi di scena e partite di poker ad alto rischio.

Iain Armitage, noto per Young Sheldon, lo spin-off prequel di The Big Bang Theory, torna in TV con un nuovo ruolo mentre i fan attendono il prossimo spin-off della popolare sitcom. Di cosa si tratta? Be’, a quanto pare sarà una guest star nel prossimo episodio di Ghosts, commedia della CBS, le cui riprese sarebbero iniziate da poco. Siete curiosi di saperne di più? Molto bene, allora continuate a leggere!

Ghost, Iain Armitage (Young Sheldon) in un episodio della quinta stagione della serie

Ebbene sì, l’amatissimo Iain Armitage, famoso per aver interpretato il piccolo Sheldon Cooper in Young Sheldon, tornerà sulla CBS come guest star in un episodio della quinta stagione di Ghosts. Stando a quanto riportato da Variety, interpreterà una "versione potenziata di se stesso" in una partita di poker ad alto rischio. Le riprese sono iniziate da pochissimi giorni e la messa in onda è prevista per il 16 aprile 2026. Armitage ha guidato Young Sheldon per sette stagioni fino al 2024 e ha iniziato la carriera con Big Little Lies. Al cinema ha recitato in Our Souls at Night, The Glass Castle e I’m Not Here, e ha doppiato il giovane Shaggy in Scoob! e Chase in Paw Patrol. È stato candidato a Critics Choice Awards, Teen Choice Awards e SAG Awards come parte del cast di Big Little Lies.

Di cosa parla la serie Ghosts?: La trama e il cast

Per chi non conoscesse Ghosts, adesso spieghiamo un po’ di cosa parla. Innanzitutto, è una serie televisiva statunitense creata da Joe Port e Joe Wiseman, ed è ispirata all’omonima comedy britannica. La storia segue Samantha, giornalista freelance, e Jay, chef disoccupato, una giovane coppia sposata alle prese con problemi economici. La loro vita cambia quando ereditano una grande casa di campagna e decidono di trasformarla in un bed & breakfast. Tuttavia, i loro piani si complicano quando scoprono che l’edificio è fatiscente e abitato dai fantasmi dei precedenti inquilini, presenze che solo Samantha riesce a vedere e sentire. Tra questi spiriti ci sono Isaac, un veterano della Guerra d’indipendenza americana, Pete, un capo Scout ucciso da una freccia, Hetty, la prima proprietaria della tenuta, Trevor, un ex uomo di Wall Street morto senza pantaloni, Flower, un’hippie morta cercando di fare amicizia con un orso, Alberta, una cantante flapper convinta di essere stata uccisa ma probabilmente morta per un attacco cardiaco, Sasappis, un nativo americano, e Thorfinn, un vichingo.

Ghosts vede nel cast i questi attori: Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Devan Chandler Long, Roman Zaragoza, Brandon Scott Jones, Rebecca Wisocky, Danielle Pinnock, Sheila Carrasco, Richie Moriarty. Inoltre, è prodotta da CBS Studios, Lionsgate Television e BBC Studios Los Angeles.

