Young Sheldon è cresciuto, la star della serie torna in TV tra poker e risate folli: dove lo vedremo
Dopo il successo di Young Sheldon, Iain Armitage entra nel cast di Ghosts: star di un episodio speciale tra colpi di scena e partite di poker ad alto rischio.
Iain Armitage, noto per Young Sheldon, lo spin-off prequel di The Big Bang Theory, torna in TV con un nuovo ruolo mentre i fan attendono il prossimo spin-off della popolare sitcom. Di cosa si tratta? Be’, a quanto pare sarà una guest star nel prossimo episodio di Ghosts, commedia della CBS, le cui riprese sarebbero iniziate da poco. Siete curiosi di saperne di più? Molto bene, allora continuate a leggere!
Ghost, Iain Armitage (Young Sheldon) in un episodio della quinta stagione della serie
Ebbene sì, l’amatissimo Iain Armitage, famoso per aver interpretato il piccolo Sheldon Cooper in Young Sheldon, tornerà sulla CBS come guest star in un episodio della quinta stagione di Ghosts. Stando a quanto riportato da Variety, interpreterà una "versione potenziata di se stesso" in una partita di poker ad alto rischio. Le riprese sono iniziate da pochissimi giorni e la messa in onda è prevista per il 16 aprile 2026. Armitage ha guidato Young Sheldon per sette stagioni fino al 2024 e ha iniziato la carriera con Big Little Lies. Al cinema ha recitato in Our Souls at Night, The Glass Castle e I’m Not Here, e ha doppiato il giovane Shaggy in Scoob! e Chase in Paw Patrol. È stato candidato a Critics Choice Awards, Teen Choice Awards e SAG Awards come parte del cast di Big Little Lies.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Di cosa parla la serie Ghosts?: La trama e il cast
Per chi non conoscesse Ghosts, adesso spieghiamo un po’ di cosa parla. Innanzitutto, è una serie televisiva statunitense creata da Joe Port e Joe Wiseman, ed è ispirata all’omonima comedy britannica. La storia segue Samantha, giornalista freelance, e Jay, chef disoccupato, una giovane coppia sposata alle prese con problemi economici. La loro vita cambia quando ereditano una grande casa di campagna e decidono di trasformarla in un bed & breakfast. Tuttavia, i loro piani si complicano quando scoprono che l’edificio è fatiscente e abitato dai fantasmi dei precedenti inquilini, presenze che solo Samantha riesce a vedere e sentire. Tra questi spiriti ci sono Isaac, un veterano della Guerra d’indipendenza americana, Pete, un capo Scout ucciso da una freccia, Hetty, la prima proprietaria della tenuta, Trevor, un ex uomo di Wall Street morto senza pantaloni, Flower, un’hippie morta cercando di fare amicizia con un orso, Alberta, una cantante flapper convinta di essere stata uccisa ma probabilmente morta per un attacco cardiaco, Sasappis, un nativo americano, e Thorfinn, un vichingo.
Ghosts vede nel cast i questi attori: Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Devan Chandler Long, Roman Zaragoza, Brandon Scott Jones, Rebecca Wisocky, Danielle Pinnock, Sheila Carrasco, Richie Moriarty. Inoltre, è prodotta da CBS Studios, Lionsgate Television e BBC Studios Los Angeles.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, ecco chi ha fatto fuori Raffaele: la pesante accusa
Le migliori serie TV e soap opera in onda mercoledì 26 novembre 2025: a Palazzo Pall...
Assalto all'Ospedale San Filippo di Napoli, Rossella in grave pericolo
Le migliori serie tv e soap opera disponibili nella serata di giovedì 6 novembre 202...
Miriam Leone è in crisi: la maternità le sta stretta (e prende una decisione impensabile)
Le serie TV e soap della serata di venerdì 28 novembre 2025: a UPAS Vinicio ripiomba...
Raffaele fuori da Un posto al sole: c'è il nome del sostituto. Chi è
Il portiere di Palazzo Palladini sostituito, malgrado una forte protesta: chi prende...
Un posto al sole, Micaela cade in crisi e Castrese deve fare i conti col padre dopo il coming out
Le migliori serie e soap disponibili nella serata di giovedì 13 novembre 2025: a Pal...
Le serie TV in onda stasera, venerdì 7 novembre 2025: UPAS, la decisione dolorosa di Silvia
Le serie TV e soap opera in onda nella serata di venerdì 7 novembre 2025: forte tens...
Le serie TV in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025: a UPAS Eduardo finisce davvero nei guai
Le migliori serie TV e soap opera disponibili mercoledì 5 novembre 2025: forti sospe...
Un posto al sole, la vendetta di Marina e Roberto si abbatte su Gagliotti: cosa succede stasera
Le migliori serie TV e soap opera disponibili nella serata di martedì 25 novembre 20...