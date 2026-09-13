Iacchetti demolisce Vannacci e il programma di Futuro Nazionale: "È tornato indietro di cinquant'anni". La risposta dell'ex generale Il comico affonda sul programma dell'ex generale e parla di un pericoloso ritorno al passato. Vannacci replica indirettamente alle critiche

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Enzo Iacchetti non usa mezze misure quando si trova a commentare Roberto Vannacci e il progetto politico di Futuro Nazionale. Ospite di Accordi&Disaccordi sul Nove, il comico e attore è stato chiamato da Luca Sommi a dire la sua sul programma presentato dall’ex generale e sulla crescente attenzione nei suoi confronti. La risposta è arrivata senza troppi giri di parole. Iacchetti ha definito il progetto di Vannacci come un pericoloso passo indietro, arrivando a parlare apertamente di una persona che, a suo giudizio, non dovrebbe avere spazio nella politica italiana. "Mi vergogno per lui e ti spiego perché", ha esordito, prima di collegare alcune delle posizioni espresse dall’ex generale alle ideologie del passato.

Scintille tra Iacchetti e Vannacci: l’attacco del comico all’ex-generale

Nel suo intervento ha poi tirato in ballo il nazismo, il fascismo e la privazione dei diritti, invitando chi guarda con interesse a Vannacci a riprendere in mano i libri di storia. Un attacco molto duro, che non si è fermato alla critica del programma. "Mi fa schifo pensare di avere ancora da combattere con queste ideologie", ha aggiunto Iacchetti, spiegando di provare un forte disagio davanti a determinate posizioni. Il comico ha quindi allargato il discorso anche alla politica e al modo in cui lo stesso dibattito mediatico contribuisce a far crescere la popolarità dell’ex generale. "Anche noi che continuiamo a parlarne gli facciamo una gran propaganda", ha osservato, prima della stoccata più netta: "Bisogna dire a questo signore che è tornato indietro di cinquant’anni e noi una persona così non la vogliamo in politica".

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La replica indiretta di Vannacci: la risposta arriva sui social

Le parole pronunciate in televisione non sono rimaste senza risposta. Vannacci ha infatti deciso di replicare a Iacchetti attraverso i social, scegliendo un tono decisamente sarcastico e trasformando l’attacco ricevuto in una battuta sul consenso di Futuro Nazionale. "Iacchetti, un comico che non fa ridere, se la prende con Futuro Nazionale. Fantastico!", ha scritto l’ex generale, giocando proprio sull’identità professionale del suo interlocutore. E da lì è arrivata la provocazione più evidente: "Dalla settimana prossima superiamo il 10%!". Una risposta che punta quindi a rovesciare completamente la lettura di Iacchetti.

Se il comico vede nella crescita dell’attenzione attorno a Vannacci un campanello d’allarme politico, l’ex generale presenta invece le critiche come un’ulteriore occasione per guadagnare visibilità. Vannacci ha poi rincarato la dose con un’altra stoccata: "Al prossimo appuntamento minaccerà di prendere a pugni gli elettori futuristi". Il riferimento è chiaramente sarcastico e serve a chiudere la sua replica con una nuova provocazione. Insomma, il confronto a distanza è servito. Due posizioni inconciliabili che finiscono inevitabilmente per alimentare proprio quel dibattito pubblico attorno a Futuro Nazionale che Iacchetti aveva messo in discussione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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